Netflix se aleja de la próxima película de Will Smith tras el escándalo en los Premios Óscar

Escucha esta nota aquí

Desde que Will Smith golpeó a Chris Rock frente a una multitud que observaba la transmisión de los Premios Óscar 2022, un sinfín de escándalos y declaraciones han llegado para complicar la carrera del protagonista de King Richard.

A pesar de su importante trayectoria, a los estudios no les ha gustado nada su comportamiento y poco a poco los contratos comienzan a perder su valor. Y Netflix, no sería la excepción.

Previo a la ceremonia, las predicciones aseguraban que el intérprete se alzaría como Mejor Actor por su trabajo en la biopic de Richard Williams. En este sentido, Netflix no tardó en iniciar el proyecto con la gran figura del momento.

Se trata de 'Fast and Loose', una película en la que él sería el protagonista bajo la dirección de David Leitch. Sin embargo, el cineasta fue convocado para llevar adelante Fall Guy, encabezada por Ryan Gosling para Universal Pictures.

Luego de que el director abandonara el proyecto, Netflix comenzó una búsqueda desesperada para conseguir a su reemplazo: Will Smith estaba a punto de ganar el Premio Oscar a Mejor Actor y no querían demorarse en presentar su próxima película. No obstante, la gran gala llegó y el escándalo tomó por sorpresa a Chris Rock, la Academia y aquellos que confiaban en el actor de King Richard para continuar trabajando junto a él.

Una fuente del gigante del streaming le aseguró a The Hollywood Reporter que, por el comportamiento que manchó la carrera de Smith, ahora el proyecto pasará a un segundo plano y no se tratará de una prioridad para la N roja. ¿En qué consiste? Contaría la historia de un jefe del crimen que pierde la memoria tras un ataque y, juntando pistas, descubre que ha tenido una doble identidad como un capo rico y un agente de la CIA arruinado.

Por el momento, se desconoce si el proyecto se postergará o si definitivamente suplantarán a su protagonista. No es el único caso: Will Smith también protagonizó un drama sobre esclavitud titulado Emancipation que llegaría para 2022 a Apple TV+ y, finalmente, no se ha anunciado la fecha de estreno. Asimismo, Sony Pictures –con quien desarrollaba Bad Boys 4- ha decidido poner en pausa la producción, según el sitio spoiler.bolavip.com.