Nueva película de James Bond bate récord de recaudación de la franquicia

La nueva película de James Bond, Sin tiempo para morir, recaudó $us 34 millones en su primer fin de semana en Reino Unido, marcando un nuevo récord de recaudación de la franquicia, informó hoy Universal Pictures.



La última entrega de la saga, que tiene como protagonista al guapo Daniel Craig (53), se estrenó en el Reino Unido e Irlanda el jueves, donde registró los mejores tres días de taquilla en los 60 años de historia de las aventuras del agente más famoso al servicio de su majestad.



En sus primeros cuatro días en cartelera se convirtió también en el mayor estreno de una película en el Reino Unido desde que estalló la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, despertando esperanzas de reactivación para las salas de cine duramente golpeadas por el Covid-19.



Sin tiempo para morir se estrenó en 54 países, incluidos España, Brasil, Alemania y Japón, y recaudó $us 121 millones hasta el momento, agregó Universal, precisando que es el primer estreno de Hollywood que supera los $us 100 millones, in contar con China entre sus mercados de apertura.

La cinta, cuyo reparto cuenta también con el estadounidense Rami Malek, la francesa Léa Seydoux, la británica Lashana Lynch y la cubano-española Ana de Armas, se estrenará en Estados Unidos el viernes.

La producción tuvo un retraso de 18 meses debido al Covid-19 ha sido muy bien recibida por la crítica.



"Es mejor que buena. Es magnífica", afirmó el crítico de cine del diario The Times, Kevin Maher, que le dio la nota máxima: cinco estrellas. "Craig es una presencia carismática imponente desde el primer fotograma hasta el último, y se despide con un estilo terrible y conmovedor", agregó.



Al contrario, otros críticos lamentaron la duración de la cita, que con sus dos horas y 43 minutos es la más larga en la historia de James Bond.