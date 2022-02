Orelsan y Clara Luciani, galardonados en las 'Victoires de la Musique' 2022

Escucha esta nota aquí

Sin gran sorpresa la 37ª edición de las "Victoires de la Musique" premió a Orelsan y Clara Luciani, dos artistas ya confirmados y que se destacaron este año en la actualidad musical francesa. De los nueve premios entregados, los dos artistas se llevaron cinco.

Orelsan obtuvo premio del “Mejor artista masculino”, la “Mejor canción” y la “Mejor creación audiovisual”, mientras que Clara Luciani fue premiada con la estatuilla al Mejor álbum del año y el trofeo a la Mejor artista femenina.

El espectáculo de tres horas difundido por cadena nacional (radio y televisión) fue protagonizado por otra gran figura de la canción en francés, Stromae, presidente de honor, quien abrió la ceremonia interpretando la canción “Santé” junto con su avatar que enseñó los pasos de su coreografía al público. El artista belga y ruandés es sin lugar a duda uno de los artistas contemporáneos más plebiscitados en estos últimos años en Francia, por lo cual su espectáculo innovador fue uno de los eventos más anhelados.

Orelsan incendio al público

Stromae le entregó la estatua que representa la letra V de “Victoires” al rapero Orelsan quien realizó una prestación intensa ante un público en llamas. Interpretó su single “l’odeur de l’essence”, extracto de su disco "Civilisations" (más de 400.000 ventas) recientemente difundido. “L’odeur de l’essence” fue premiada como “mejor canción” y retumbó en este año de elecciones como un mensaje político y una crítica a los dirigentes que difunden mensajes de miedo, odio e inseguridad, echándole leña al fuego de los extremismos políticos.

Aires de críticas en cuanto al rap francés poco representado

Además de ser el artista más premiado, Orelsan fue en esta ocasión embajador de un estilo de música urbana que según las críticas no está lo suficientemente representada, al igual que las minorías étnicas y de género. Así lo afirmó al micrófono de Radio Francia Internacional, la cantante Hoshi quien concursó en la categoría mejor esperanza del año y que estimó que es “una gran oportunidad y felicidad haberse colado entre los artistas preferidos de los franceses”, pero dijo “que las categorías no son buenas para nadie y no representan la realidad de la vida artística”.

Otro de los galardonados, el rapero SCH, destacado por ser el artista más reproducido en las plataformas declaró al recibir el premio que “muchos colegas dignos de estar presentes aquí no tuvieron esa oportunidad”.

Agregó “tengo que reconocer que me siento poco cómodo de cargar este trofeo en las manos y no tener a mis colegas sentados en frente mío, esos grandes hombres (Gazo, Oboy, Naps, Laylow, Jul, Soso Maness, Ninho) que merecían al igual que los artistas presentes celebrar sus victorias de la música”. Desde que se anularon en 2020 la categoría músicas urbanas, y en 2019 el premio al mejor álbum de rap, el mundo del rap se ha vuelto minoritario en esta ceremonia.

Clara Luciani dedicó sus premios a su familia, sus amigos y al regreso de la fiesta

La mejor artista femenina del año interpretó su canción “Respire encore” extracto del mejor álbum del año, "Coeur", en un escenario que llenó con sus músicos preferidos, su hermana y de sus amigos cercanos. Una prestación que irradió de colores la gran sala de la Seine Musicale, con un decorado de discoteca en homenaje a los clubes nocturnos, salas de fiestas y de baile cerradas por razones sanitarias.

Declaró ante el micrófono de RFI que dedicaba esas dos Victorias a las personas que rodean su vida tanto en lo íntimo como en lo artístico, y que invitó a participar en ese mítico show. La artista de 29 años va en lo más alto de su carrera y dijo haber pasado “ los años más difíciles de su vida durante la pandemia por las anulaciones de conciertos y los cierres de lugares festivos y musicales. Agregó que “esperaba con ansias que todo reabra por fin y pronto”.

La crisis sanitaria fue una vez más el tema predominante en la organización del espectáculo. El aforo fue una vez más reducido, tanto en el público como en el personal de la organización y los medios de comunicación, con medidas sanitarias muy estrictas que no dieron lugar a la improvisación o a la interacción.

Victoria de Honor para un gigante de la canción francesa

Con 78 años, el artista Jacques Dutronc, recibió el trofeo de la Victoria de Honor, de las manos de su hijo, también cantante, Thomas Dutronc qe le rindió homenaje antes de cantar en dúo uno de los estándares de la canción francesa y que reúne a todas las generaciones, “Et moi, et moi, et moi”, un éxito de 1966. Así anunciaron su gira llamada Dutronc & Dutronc en abril próximo y que los llevará por toda Francia.

Sin grandes sorpresas este año se designaron a los artistas que dominarán la escena musical. Sin embargo se destacó un "joven ovni" de la música electro con una representación original, y con un energía nueva, mucho humor y un estilo único, Myd, quien (aun sin trofeo este año) promete romper los esquemas y traer nuevas vibras necesarias a la canción francesa.

Esta edición de las Victorias de la música recompensó a Oreslan, Clara Luciani, Ben Mazué, Terre Noire, Barbara Pravis, SCH, Aya Nakamura y Jacques Dutronc.