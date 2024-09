Pedro Almodóvar recibe en San Sebastián el premio honorífico Donostia

El último que ganó fue el León de Oro de Venecia, a principios de mes, con su primera película en inglés "La habitación de al lado" ("The Room Next Door"), protagonizada por Swinton y Julianne Moore.

"Ella necesita ayuda, eso es totalmente cierto, lo que no hacemos en la película es dar esas respuestas", dijo el cineasta británico Leigh, quien afirmó que no buscaba ofrecer "conclusiones cómodas" porque su film "no es un documental sobre la salud mental".