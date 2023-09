Pelea explosiva entre las Kardashian: Kourtney vs. Kim

Kourtney, visiblemente enfurecida, arremetió contra su hermana al afirmar que Kim no podía soportar que otra persona fuera el centro de atención y que incluso durante su boda, Kim no pudo ocultar su insatisfacción.

Kourtney dijo: "Viniste a mi boda. No podías ser feliz. Te quejaste desde que llegaste hasta que te fuiste. De eso se trata. Olvídate de que no podías ser feliz. No podías alegrarte por mí. No podías ser feliz porque yo era el centro de atención, y no tú".