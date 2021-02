Piotr Nawrot es distinguido por la UPSA a 30 años de su llegada al país

Escucha esta nota aquí

En mayo de 1991 llegó a Bolivia para comenzar sus estudios sobre los archivos musicales de Chiquitos y de Moxos, que era el tema de su tesis doctoral defendida en 1993 en la Universidad Católica de los Estados Unidos. Durante los primeros años de su estadía en el país se estableció en La Paz, luego se trasladó a Santa Cruz de la Sierra, donde llegó a formar parte de la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) y se convirtió en figura clave en la organización del Festival de Música Barroca.

La Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) considera que el sacerdote, musicólogo e investigador polaco Piotr Nawrot, a través de su rica y basta obra investigadora y cultural, ha dejado en alto el nombre del país, constituyéndose en un ejemplo para las futuras generaciones. Por esa razón lo investirá como Profesor Honoris Causa en una ceremonia que se llevará a cabo hoy, desde las 11:00, y se trasmitirá a través de su página en Facebook.

“Por su calidad intelectual y humana, Piotr Nawrot no dudó un instante en compartir de manera entusiasta y desinteresada, las riquísimas experiencias aprendidas en su vida, en ese cometido de formar élites de hombres y mujeres preparados para cambiar el presente por un mañana mejor”, asegura la rectora de la UPSA, Lauren Müller de Pacheco.

Agrega que esta distinción es dada a las personas que sobresalen por sus actos positivos y aportes extraordinarios a la comunidad y a la institución educativa.

“El aporte a la educación no consiste solo en la formación de capital humano para el mercado laboral. En ella se trabaja con las esperanzas de realización de los jóvenes: promesa y futuro abierto que no puede verse defraudado. La educación es una responsabilidad del ser humano para con el ser humano, es la responsabilidad de forjar valores y principios, y crear sendas para transitar el camino del desarrollo sin limitaciones”, menciona, por su parte, Alejandro Lora Longaric, vicepresidente del directorio de la Fundación UPSA.

“En la persona del padre Piotr Nawrot reconocemos justamente valores y principios, que explican la concesión del grado de Profesor Honoris Causa a su honorable persona, como muestra de agradecimiento imperecedero de la UPSA”, complementa.

Incansable

Aquel pequeño que fue miembro del Coro de Niños Cantores de Poznan, se convirtió en un referente de la investigación musical en la región. “Hace 30 años, los manuscritos de Chiquitos no se los conocía. Hoy se los considera uno de los mayores descubrimientos en el campo de la musicología en el mundo. Tuve mucha fortuna, no solo en poder encontrar material valioso al momento de investigar, sino también en motivar a otros para que investiguen y lograr una buena respuesta en mucha gente”, manifiesta Nawrot.

El padre expresa su agradecimiento a todas las personas que lo han acompañado durante estas tres décadas en un país al que considera más suyo que su natal Polonia. “Sin ellos, sin estas instituciones, nunca iba a lograr lo que he alcanzado, me hicieron sentir en Bolivia como en casa. Es por ello que esta distinción de la UPSA me conmueve, pero, sobre todo, me compromete más a seguir trabajando, porque yo no estoy cansado. Yo sigo adelante”, añade el investigador.