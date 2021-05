Piraí Vaca contagiado con Covid: "Mis valores empeoran y mi cuerpo necesita ayuda"

Escucha esta nota aquí

Mi vida con Covid, escribe Piraí Vaca en su cuenta de Twitter y, de esta forma, comienza el relato de lo que le tocó vivir en los últimos días.

El guitarrista cruceño se encuentra internado en una clínica local, luego de que su estado de salud empeorara.

Durante varios días permaneció en su domicilio, donde intentó continuar con su vida normal mientras hacía frente a la enfermedad, hasta que las complicaciones no lo dejaron avanzar.

“No pude solo. Mis valores empeoran y mi cuerpo necesita ayuda. Es éste un camino que quiero contarles. Un camino raro e inesperado que me lleva de este caos tumultuoso de mi vida emocional y personal, hacia lugares inesperados”, comienza relatando.

“La primera fase fue cuando me enteré de que me había contagiado. No le di importancia y seguí trabajando y preparándome para tantas cosas que quiero hacer. Además, nunca enfermo”, continúa.

Vaca cuenta que la segunda fase le llegó cuando vio que las fuerzas no le daban para hacer nada y “que la cabeza se negaba a pensar”.

“Intentaba estudiar la guitarra, pero la cosa era simple, ¡no podía sostenerla! Es una debilidad extrema”, agrega.

El músico recuerda que había estado practicando con su instrumento estas últimas semanas, “impulsado por convicciones muy fuertes que están resurgiendo en mí en el último tiempo”

“Tuve que parar. No podía sino estar tirado en la cama. Aburrido empecé a atiborrarme con las medicinas del caso, además de pelis y pelis y redes y cosas de esas que matan el tiempo, pero también la vida”.

“Pasan los días y, a pesar de la medicación, mi situación empeora. El daño en el pulmón avanza, y no dejo de sudar, afiebrado. Me empiezo a preocupar. Todo lo que quería era evitar salir de aquí, y ya partieron”, finaliza en su publicación de este lunes.

El artista ha recibido palabras de apoyo y deseos de una pronta recuperación, de parte de sus contactos y de varias personas que leyeron su post.

Piraí Vaca está casado con Jacqueline Labardenz, con quien tiene un hijo: Amir Altazor. El músico también es padre de Casiopea.