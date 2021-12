¿Por qué todo el mundo está hablando de Don't look up, de Netflix?

Escucha esta nota aquí

Raro ha sido meterse en cualquier red social y no haberse topado, desde Nochebuena, con alguna de estas dos cosas en nuestro timeline: con una foto de un test de antígenos y con gente alucinando con la última apuesta de Netflix, la comedia Don't look up (No mires arriba).

Esta película original de Netflix está plagada de estrellas. Dirigida por Adam McKay, propone cómo sería tener que difundir el mensaje de que un cometa amenaza con colisionar contra la tierra en una época en la que las fake news están a la orden del día.





Aunque la película no deja de ser una comedia que habla de algo remoto como es la colisión de un cometa contra la Tierra, su tesis se podría aplicar a situaciones tan actuales como el calentamiento global o la mismísima pandemia de coronavirus. De hecho, el filme hace que el espectador pase de la carcajada al enfado en cuestión de segundos.

Pese a que el arranque de no mires arriba puede hacerse un poco cuesta arriba, son miles los usuarios de Internet que alaban las virtudes del largometraje que comienza con una secuencia en la que una estudiante de posgrado en astronomía hace un descubrimiento muy preocupante.

Junto con el Dr. Randall Mindy descubren que un cometa de 5 a 10 km de ancho está en curso de colisión directa con la Tierra, lo que podría acabar con la especie humana. Por lo que deciden dirigirse a la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria (una organización que existe y es real dentro de la NASA). Ambos ponen rumbo a Washington para hablar con la presidenta de los Estados Unidos.

Sin embargo la presidenta prefiere "quedarse quieta y evaluar" la situación hasta que las primarias de su partido terminen dentro de tres semanas. Los protagonistas deciden entonces embarcarse en una gira por diferentes medios de comunicación para intentar advertir al mundo.

Pero topa con una sociedad donde las fake news y el consumo de noticias no les pondrá fácil convencer a la gente del inminente choque de un meteorito con la Tierra. Con un reparto estelar encabezado por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, y que completan Meryl Streep, Cate Blanchett, Brie Evantee y Timothée Chalamet.