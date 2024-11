¿Quiénes ganaron un Emmy Internacional este 2024?

Los galardonados:

Comedia Daily Dose of Sunshine -Monster Film / Netflix- Corea del Sur Lago muerto -Amazon MGM Studios / Guesswork Television / OK Great Productions- Australia División Palermo (GANADOR) -K&S Films/ Netflix – Argentina HPI – Temporada 3 [HIP] -Itinéraire Productions / Septembre Productions / TF1 / Be-Films / RTBF / Pictanovo / Región Altos de Francia – Francia

Documental

L’affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde [El multimillonario, el mayordomo y el novio] -Quadbox (Quad Group y películas Box to Box) / Netflix – Francia

Otto Baxter: No es una maldita historia de terror (GANADOR)– Story Films / Archface Films / Sky Documentaries – Reino Unido

Los exiliados – CNA / Mediacorp Pte Ltd – Singapur

Transo Fundación Roberto Marinho – Canal Futura / LateForCake – Brasil