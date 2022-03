Residente estrena 'tiradera' contra la división de América

Escucha esta nota aquí

Como para terminar de enterrar su lío con JBalvin, Residente lanzó ayer un nuevo tema, controversial como siempre, esta vez para 'tirarse' contra el "colonialismo, la esclavitud y la explotación". Bajo el título This is not America (Esto no es América) el rapero boricua estrena su primer sencillo oficial en más de un año y medio junto a las gemelas cubanas afro-francesas Ibeyi.

En las primeras 16 horas del lanzamiento, el tema supera los 2,2 millones de reproducciones.

"Con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú.

América no es solo USA papá, esto es desde Tierra del fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos", dice parte de la letra que continúa con alusiones directas a las persecuciones, los golpes de estado, la devaluación de monedas, entre otros males de la región.





This is not America comparte el mensaje de que "todas las culturas y países bajo el continente americano son uno; no separarse y que es hora de crear una evolución para la unidad, y adaptarse al cambio social", confirma Sony Music en un comunicado.

Igual, asegura que el videoclip refleja el dolor de aquellas culturas y países que han sido invadidos y utilizados, pero que no son considerados “americanos”.

Y es así, son varias las escenas las que se ven menciones directas a Brasil, Colombia y Estados Unidos.





El videoclip fue dirigido por el francés Gregory Ohrel, pero Residente se encargó de la parte creativa "mezclando el simbolismo de distintas culturas, retratando a niños indígenas sentados sobre objetos desechables del capitalismo global, y, por la otra parte, colocando monumentos precolombinos en medio de panoramas primermundistas".



Esta canción forma parte del proyecto que emprendió Residente con profesores de la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York, hace tres años, para que los expertos estudien las ondas cerebrales del cantante junto con los patrones cerebrales de gusanos, ratones, monos y moscas con el fin de crear frecuencias musicales que se convertirían en ritmos.

Para This is not America, Residente usó sus propias ondas cerebrales y las de gusanos para desarrollar ondas enfáticas de electrónica mezcladas con su rap, la voz de Ibeyi y la percusión puertorriqueña.

Los comentarios de usuarios de YouTube agradecen a Residente el rescate de la historia principalmente latinoamericana y que muestra lo que algunos gobiernos tratan de esconder.