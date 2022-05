Retrasan otra película más de Will Smith

Escucha esta nota aquí

El último proyecto de Will Smith del que no se había tenido noticias desde el incidente con Chris Rock en la entrega de los Oscar, finalmente tampoco va a llegar a los cines en 2022 como se había planeado en un primer momento.

Emancipación, la nueva película de Will Smith con el director Antoine Fuqua , estaba llamada a ser la gran apuesta de Apple TV+ para los Oscar de

este año. Planeaban su estreno en otoño de 2022 para llegar de sobra a la temporada de premios. No obstante, el escándalo de Smith ha hecho que los ejecutivos de la cadena se planteen no estrenarla este año.





Según fuentes internas del estudio, aunque Apple todavía no se ha pronunciado sobre el cambio de fechas, es una "verdad no dicha" y se espera que la película no llegue a la plataforma de streaming hasta 2023 , pese a que las mismas fuentes aseguran que todavía hay conversaciones entre los ejecutivos de Apple y los productores de la cinta.







La cadena de streaming había apostado por Will Smith para repetir el éxito de este año en los Oscar que ha tenido gracias a Coda. Emancipación tenía todos los ingredientes para convertirse en una película ganadora de los Premios de la Academia . De hecho, entre los círculos de Hollywood se rumoreaba que era una victoria asegurada para Smith en la categoría de Mejor actor.

