Roxana Hartmann: “Mi muestra es el resultado del encuentro de la ficción y la realidad”

Presente eterno es el nombre de la nueva exposición de la artista visual Roxana Hartmann. Las obras que conforman la muestra nacieron en su taller, lugar donde la ficción se encuentra con la historia, la memoria se transforma y la materia se somete a su proceso de creación que expresa con sus pinceladas. “Sus obras muestran una serie de construcciones que no se desligan de la figuración, pero que tienden a ser lo suficientemente complejas para convertirse en pinturas abstractas, dejando claro que el propósito en sí mismo está vinculado con la relación formal entre los planos de color, el contraste entre estos y algunas líneas que en combinación construyen el esquema total de la obra”, manifestó el experto en arte y curador de la muestra, Douglas Rodrigo Rada.



La inauguración se realizará este viernes 12 de mayo a las 19:00 en Nube Gallery (Arenales No 319).



¿A qué invitan las obras de la exposición Presente eterno?



Es una muestra que explora la memoria, lo cotidiano, la relación con los objetos de todos los días, mi intimidad.



Las obras esperan provocar en los asistentes algo. No podría predecir qué ya que una cualidad en el arte es la polisemia y esta libertad es lo que me seduce. Son 39 obras, todas son óleos sobre lienzo.



¿Desde cuándo viene trabajando en la exposición?



La investigación de este tema empezó hace años. Puntualmente, las obras de mi nueva colección se realizaron desde enero de este año. Es un trabajo de todos los días.



En su presentación dice que le tiene miedo a la muerte ¿Por qué?



No sé por qué, supongo que si supiera la respuesta, no tendría miedo o no sería una obsesión el querer entender la finitud de la materia o inventar las posibilidades del espíritu.



Algunos artistas sienten que mueren cuando están en el proceso de una obra ¿Qué siente usted?



El proceso es de todos los días; siempre digo que en cada obra entrego mi vida. No solo horas de oficio y reflexión, también entrego mi cuerpo que dialoga más allá del espacio del taller.



Siento que la acción de pintar es sobrepasada por la relación profunda entre mi presente y la ficción de la realidad que habito.



¿En qué proyecto está con su espacio de arte, Hartmann Haus?



Estamos trabajando en la convocatoria de la segunda edición de Libro Amarillo y en un intercambio académico con algunos colegas nacionales e internacionales para generar talleres y charlas dentro de este proyecto.



¿Hasta ahora cuál fue el reto más complicado como artista?



Creo que las cosas no son complicadas sino complejas. Mi trabajo es bien solitario e introspectivo y a veces esto me aleja mucho de algunas cosas. Por otro lado, esta misma cualidad hace que me concentre en lo que yo considero importante: la lectura, la reflexión y el constante cuestionamiento. Creo que lo complejo es trabajar de una manera coherente y lograr que el arte, que es mi forma de vivir el mundo, no sea pretexto de nada que no acompañe esta manera de pensar y de ser.



Tenía una frase que repetía siempre “la cosa es haciendo”, ¿qué tiene que hacer un artista para crear?



La cosa es hacer, animarse. Por supuesto tiene que haber mucha investigación y planificación, pero también uno debe arriesgarse, no quedarse en el lugar cómodo. Por eso la cosa es haciendo.



Un artista tiene que trabajar. Ocuparse haciendo, dedicando horas al oficio. Hacer.