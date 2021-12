¿Se acerca el final de Cobra Kai? Terminó el rodaje de la quinta temporada

Escucha esta nota aquí

A puertas del lanzamiento de la cuarta temporada de Cobra Kai, se dio a conocer que las filmaciones de la quinta concluyeron oficialmente el 20 de diciembre. ¿Será el fin para la historia que juntó nuevamente los caminos de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence? Hasta el momento, Netflix no ha confirmado la renovación por otra entrega más, pero el precedente que marcó este título en la plataforma podría ser razón para que siga explorando mucho más el universo de las películas de Karate Kid.



A través de Twitter, uno de los creadores de la ficción, Jon Hurwitz, confirmó que la producción terminó de grabar la quinta temporada. “Cinco. Fin”, escribió en la leyenda de una fotografía en un avión en la que se despidió de Atlanta, lugar donde se llevó a cabo el rodaje de los próximos episodios que todavía no tienen fecha de estreno. En esa misma línea, Martin Kove (actor de John Kreese) también compartió un mensaje con sus seguidores en esta red social para celebrar la buena noticia:



“Temporada 5 terminada. Mi humilde gratitud para todos. Todos los días. Sin piedad. Todo el día. Vuelvan a ver las temporadas uno a tres antes de la cuarta el 31 de diciembre. Felices fiestas, ¡háganlo valer! Los amo a todos″.



Aunque todo parece apuntar a que en la cuarta temporada de Cobra Kai se vivirá un enfrentamiento definitivo en una nueva edición del torneo de karate de All Valley, la historia seguirá adelante con más episodios… y lo más probable es que la quinta entrega tampoco sea el final. Previamente, algunos integrantes del elenco y productores del spin-off de la trilogía cinematográfica Karate Kid habían declarado tener mucho más para contar en el futuro, por lo que, aún no han determinado un cierre respectivo.



A finales de 2020, Ralph Macchio reveló a LAD Bible que los guionistas siempre trabajaron pensando que el programa tendría seis temporadas. “No querrás quedarte más del tiempo necesario, pero los fans se están divirtiendo y hay más historia ahí. Mientras se nos permita seguir haciéndolo, Billy y yo estamos dentro”, admitió.

Un año después, las declaraciones del productor Josh Heald reafirmaban lo que había sido dicho antes por Macchio. “Tenemos más para después de la temporada 5. No estamos escribiendo el final de la serie en la temporada 5 en este momento. No podemos creer que hayamos filmado dos temporadas del programa este año. En nuestras mentes, es una locura creer qué tan adelantados estamos en la historia que lo que la audiencia ha visto hasta ahora”, confesó en una entrevista con el portal ScreenRant.



Además, describió a la quinta temporada de Cobra Kai como “enorme y con muchos sabores nuevos” de cosas que aún no se han visto. “Y no es el final”, insistió. Por lo tanto, de acuerdo a lo que se ha escuchado al respecto hasta ahora, no faltaría mucho para que Netflix haga oficial la renovación por al menos una temporada más, debido a que el plan es claro: los episodios a estrenar en 2022 no darán fin a la serie.

