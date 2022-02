Se viene el Super Bowl, con Eminem y Snoop Dogg en el show de mediotiempo

Escucha esta nota aquí

El Super Bowl dejó de ser solo un encuentro deportivo para posicionarse como uno de los espectáculos artísticos más esperados dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos, país que lo alberga. Pues, con gran expectativa la final llega una vez más este domingo, a las 17:30 (hora boliviana), desde el SoFi Stadium, de Los Ángeles.

Los equipos de fútbol americano que se disputan la temporada son Los Ángeles Rams y Cincinnati Bengals, pero ellos jugarán con un marco musical de primer nivel, como la NFL tiene acostumbrado al mundo.

¿Quiénes serán los encargados de animar el 'halftime show'? Eminem, Snoop Dogg, Mary J Blige, Kendrick Lamar y Dr. Dre deberán llenar las expectativas e igualar el tremendo show que armó The Weeknd, en 2021 y, un año antes, las divas latinas Shakira y Jennifer López, que dejaron uno de los espectáculos más vistos de la última época, con más de 200 millones de reproducciones en YouTube.



El rapero Snoop Dogg, de 50 años, expresó que esta actuación en el Super Bowl es un sueño hecho realidad. Aunque se guardó los detalles del show, dejó entrever que podría interpretar su clásico de 1994 Gin and juice.

Por su parte, Eminem también se reserva lo que pondrá sobre el escenario. The real slim shady, My name is, The way i am o Lose yourself sin duda romperían la noche.