Taylor Swift, lista para hacer historia en unos eclécticos Grammy

Que siete de los ocho nominados en las categorías Álbum del año y Grabación del año sean mujeres o personas de género fluido es un enorme cambio que analistas de la industria ven como algo que debió pasar hace tiempo.





Harvey Mason Jr., director ejecutivo de The Recording Academy, la organización detrás de los Grammy, habló con la AFP durante la pre-gala del fin de semana y se mostró "optimista" por cómo destacan las mujeres nominadas, no como un caso puntual sino dentro de un cambio institucional más amplio.





Durante mucho tiempo los organizadores de los Grammy acusados de ser demasiado masculinos y de predominio de personas blancas. Sin embargo, Mason Jr. dijo que en los últimos cinco años el comité de miembros votantes ha incorporado a 2.500 nuevas mujeres y ahora el 40% es gente que no es de raza blanca.





"Siempre vamos a estar dispuestos al cambio en la votación, siempre trataremos de mejorarla y de ver qué está pasando en la música, y en los porcentajes de lo que se está creando y consumiendo. Queremos asegurarnos de que nos alineamos con esto", afirmó.





"Así que tenemos trabajo por hacer. Siempre. Tenemos que tener más mujeres, más personas de color (no blancas, ndlr), tenemos que tener más diversidad de género, así que lo seguiremos impulsando", subrayó Mason Jr.





Los nominados a Mejor nuevo artista The War and Treaty, el dúo compuesto por los esposos Michael Trotter Jr. y Tanya Trotter, declararon a la AFP que sienten un cambio pero enfatizaron en que hace falta progresar mucho más.





"Me gustaría que llegara el día en que no fuera un momento ¡aha! cuando una mujer suena en la radio. No es un momento ¡aha! que suenen diferentes nacionalidades en la música country", dijo Trotter Jr.





Y el reconocimiento importa, según Tanya: "El solo hecho de ser nominada a un Grammy te pone en un escenario diferente. Hace que te vean más".







-"Un círculo completo"-