"The Banshees of Inisherin" lidera nominaciones a unos Globos de Oro que buscan recuperar prestigio

A las 8 nominaciones de "The Banshees of Inisherin" (Los espíritus de la isla, en Hispanoamérica, y Almas en pena de Inisherin, en España), le sigue con seis la comedia fantástica "Everything Everywhere All At Once" (Todo a la vez en todas partes), en la que Michelle Yeoh encarna una madre repentinamente inmersa en universos paralelos.