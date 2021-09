The Crown, WandaVision y The Mandalorian, en una batalla clave por los Emmy

Escucha esta nota aquí

The Crown (24 candidaturas), The Mandalorian (24), Bruja Escarlata y Visión o WandaVision (23), El cuento de la criada (21), Ted Lasso (20), Gambito de dama (18) y Mare of Easttown (16) son algunas de las ficciones que más nominaciones han acumulado en la 73ª entrega de los Emmy Awards, que se llevarán a cabo esta noche, en Los Ángeles.

La ceremonia será transmitida desde las 20:00 (hora boliviana) por TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original). Contará con la conducción, por primera vez, del comediante y actor Cedric Antonio Kyles, más conocido por su nombre artístico Cedric the Entertainer.

En tanto, como ya es tradicional hace muchos años, la señal E! Entertainment transmitirá en vivo a partir de las 19:00 todas las alternativas de las estrellas que desfilarán por la alfombra roja.

Candidatas

Partiendo de las plataformas que acaparan las nominaciones, estas son encabezadas por HBO Max con 130 candidaturas, seguido de Netflix con 129, Disney+ con 71 y Apple TV con 34. Las series más nominadas este año son The Crown y The Mandalorian, con 24 candidaturas cada una.

La historia sobre la vida de la reina Isabel II, en su cuarta temporada, parte como clara favorita para arrasar con los premios, Netflix también compite con la exitosa miniserie Gambito de Dama.

En el caso de Amazon Prime, con siete nominaciones, The Underground Railroad lidera las series de la plataforma de video del gigante de la compra en línea. A esta serie le siguen The Boys.

En Disney + es clara la apuesta de la plataforma por el contenido original y series que destaquen lo mejor de sus personajes, que fomenten y agreguen distintas historias dentro de sus universos cinematográficos. Este año se destaca la actuación de Elizabeth Olsen con WandaVision y, por supuesto, a The Mandalorian.

Con 130 nominaciones, HBO Max ofrece entretenimiento para todos los gustos. Mare of Easttown, con la nominada Kate Winslet; I may destroy you, con Michaela Coel y The flight attendant, con Kaley Cucco, son algunas de las favoritas a llevarse varios galardones, mientras que Ted Lasso, la serie protagonizada por Jason Sudeikis, es la revelación de Apple TV+ con varias nominaciones.

Protocolos

En relación a los protocolos vinculados con la pandemia, vale la pena recordar que los Emmys 2020, denominados los ‘Pand-Emmys’, se celebraron en el Staples Center de Los Ángeles, y los ganadores aceptaron sus estatuillas por videoconferencia.

Y en esta edición, a pesar de los planes de celebrar una ceremonia en interiores, el aumento de casos de Covid en California llevó a los organizadores a trasladar el espectáculo al complejo abierto del L.A. Live, que se encuentra detrás del Microsoft Theatre, para poder albergar a los invitados respetando la distancia interpersonal.