Un encuentro que busca cimentar una industria musical en Bolivia

Nace el Bolivian Power Music Market, primer encuentro y mercado musical boliviano orientado al desarrollo de la industria tanto nacional e internacional. Se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de mayo de 2021, de forma online y gratuita para el público en general.

La gente podrá disfrutar de conferencias compartidas por profesionales de la industria musical además de participar de diversas ‘master class’ de músicos reconocidos y disfrutar de ‘showcases’ con grandes nombres de artistas de diferentes países.

Son actividades formativas, generación de redes y prácticas con el fin de de cimentar los pilares de una industria musical en Bolivia.

Ignacio Val, el músico boliviano, radicado en Estados Unidos, creó el proyecto junto al experto en marketing musical Rodrigo Alvestegui, el músico y productor Nicolás Brozovich y la DJ Ivana Alvestegui.

“Siguiendo los pasos de países como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, España y Estados Unidos, queremos generar interacciones y conexiones entre creadores artísticos y agentes de la industria musical que permitan el desarrollo de contenidos de calidad y la generación de plataformas, redes y proyectos que sirvan de fundamentos para crear una industria creativa y sostenible para impulsar proyectos bolivianos hacia el exterior y, al mismo tiempo, hacer de Bolivia un mercado relevante dentro del circuito musical latino”, comentó Rodrigo Alvestegui.

Participantes

Por el lado de los showcases, el evento contará con la participación de las bandas chilenas Lucybell y We Are The Grand y, mostrando el talento nacional, estarán Ignacio Val, Matamba, Efecto Mandarina y la revelación cruceña Midnight Dreamers.

Las master class también tendrán talento internacional y nacional, como Pablo Hurtado, miembro fundador de la banda mexicana Camila, que estará dando una clase de guitarra.

El bajista colombiano Fido Hoyos, que trabajó con artistas como Alejandro Sanz, Ricky Martin, Jlo, y Mau y Ricky, dictará una clase de bajo.

Por su parte, desde Chile, Cote Foncea, baterista de Lucybell, Dracma y productor del reality The Voice Chile, dará una clase de batería. A su vez, la charanguista nacional Luciel Izumi mostrará la versatilidad de este instrumento, mientras que el productor paceño Maurizio Alessio abordará en su clase diferentes técnicas al momento de producir una canción.

La plataforma digital a la cual deben ingresar todos los interesados en participar, la misma por la que se transmitirá el encuentro, es bolivianpower.net.