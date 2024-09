Vencedores de los premios Emmy en las principales categorías

Aquí la lista de los ganadores en las principales categorías de la 76ª edición de los premios Emmy, el equivalente de los Óscar para la televisión estadounidense, que tuvieron lugar la noche del domingo en la ciudad de Los Ángeles.





La velada estuvo marcada por el triunfo de "Shogun" en la mejor serie dramática, con la cifra récord de 18 premios. "Hacks" dio la sorpresa al ganar el premio a la mejor comedia.







- Mejor serie dramática -"Shogun"



- Mejor comedia -"Hacks"



- Mejor miniserie -"Bebé reno"



- Mejor actor dramático -Hiroyuki Sanada, "Shogun"



- Mejor actriz dramática -Anna Sawai, "Shogun"



- Mejor actor de comedia -Jeremy Allen White, "The Bear"



- Mejor actriz de comedia -Jean Smart, "Hacks"



- Mejor actor de miniserie o película para televisión -Richard Gadd, "Bebé reno"



- Mejor actriz de miniserie o película para televisión -Jodie Foster, "True Detective: Night Country"



- Mejor actor de reparto de serie dramática -Billy Crudup, "The Morning Show"



- Mejor actriz de reparto de serie dramática -Elizabeth Debicki, "The Crown"



- Mejor actor de reparto de comedia -Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"



- Mejor actriz de reparto de comedia -Liza Colon-Zayas, "The Bear"



- Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión -Lamorne Morris, "Fargo"



- Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión -Jessica Gunning, "Bebé reno"