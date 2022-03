Viuda de Vicente Fernández obtiene amparo contra Televisa para que suspenda su serie sobre Chente

Escucha esta nota aquí

Tres distintos jueces federales de amparo concedieron suspensiones a la viuda de Vicente Fernández, María del Refugio Abarca Villaseñor, a fin de que sigan surtiendo efecto las medidas que impuso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que el consorcio Televisa-Univisión no transmita la bioserie El último rey: el hijo del pueblo.



Ante este dictamen, Televisa-Univision no deberá lanzar la serie sobre la vida del cantante titulada El último rey: el hijo del pueblo, protagonizada por Pablo Montero.



"Tres distintos jueces federales de amparo conceden suspensión a la señora María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández, para que sigan surtiendo efecto las medidas que impuso la autoridad federal (IMPI), ordenando no transmitir la ilegal bioserie y que estas no pueden ser levantadas por dicho instituto", informaron los representantes de la familia Fernández a través de un comunicado publicado en las redes sociales del cantante.



El equipo legal de la familia dijo que el objetivo es velar por los derechos de autor y de la marca del fallecido cantante y así evitar cualquier competencia "desleal".



