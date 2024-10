Whoopi Goldberg en Lisboa: "Soy terrible porque me río en los funerales"

La actriz, comediante y presentadora estadounidense Whoopi Goldberg afirmó este viernes que la risa es terapéutica cuando se pierde a un ser querido, porque "sirve para seguir respirando" y aseguró que ella misma se ríe en los funerales.



Así lo señaló durante una charla con el humorista y comentarista político portugués Ricardo Araújo Pereira en la primera edición europea del festival de cine Tribeca, que se celebra en la capital de Portugal.



El título del panel 'Risas, lágrimas y sanación: el poder de la comedia y el drama en la salud mental (y en la narración de historias)' ya adelantaba que Goldberg y Araújo Pereira iban a meterse en temas como la forma de afrontar la pérdida de un ser querido o el peso de la fama, pero también acabaron hablando en clave de humor del papa, de tirarse pedos, la religión, la menopausia o la manera en que los hombres salen del lavabo.



El libro de memorias publicado este año por Goldberg, 'Bits and Pieces: My Mother, my brother and me' fue mencionado constantemente a lo largo de la hora que duró la charla para abordar cómo Goldberg superó el fallecimiento de su madre, Emma, en 2010 y el de su hermano, Clyde, cinco años después.



"No creo que la gente sepa lo que supone estar de luto", indicó la actriz, para quien la tragedia y la comedia "son lo mismo". En ese sentido, Goldberg admitió, divertida, que nunca va a funerales porque siempre se ríe en ellos.



Rechazó que se la considere como una "humorista" porque ella se ve más como una contadora de historias, a la que se sale contar chistes.



Sobre la menopausia, señaló que "hay un problema mundial de las mujeres, porque no comparten información las unas con las otras, debido a que se les ha enseñado siempre a no hablar".



Aseguró que cuando una mujer empieza a hablar de su cuerpo los hombres "se asustan", mientras que ellas "tampoco entienden sus cuerpos, es por eso que hay que proporcionarles información".



Goldberg, que cumplirá 69 años el 13 de noviembre, recordó por otro lado cómo afrontó la fama en sus comienzos: "De repente mi vida cambió, literalmente de la noche a la mañana, porque la gente me gritaba desde los coches y camiones..."



"Era alguien para ellos y lo que acabé entendiendo y lo que me madre me inculcó es que siempre fui alguien, pero que simplemente era alguien nuevo para ellos", explicó.



La actriz, con películas como 'The Color Purple', 'Ghost' y 'Sister Act', recordó también su encuentro con el papa Francisco el año pasado, aunque admitió que no practica ninguna religión excepto "intentar ser alguien decente".