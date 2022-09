Congestionamiento, es uno de los problemas que enfrenta la capital cruceña

Santa Cruz sobrepasa los 3, 3 millones de habitantes, es la región más poblada del país y enfrenta el gran desafío de convertirse en una metrópolis moderna, limpia y ordenada.



La capital cruceña es considerada la ciudad con mayor proyección y desarrollo no solo de Bolivia, sino de América Latina, según expertos en urbanismo y economía. Sin embargo, la urbe aún tiene algunas falencias, principalmente en el servicio de transporte público, en el comercio y en el crecimiento urbano, que demandan respuestas urgentes para consolidar una ciudad con planificación.



Uno de sus desafíos es el ordenamiento del transporte en la ciudad capital, donde más de 150 líneas de micros prestan servicio y provocan congestionamiento vehicular, incluso se generan conflictos entre transportistas.



El arquitecto y urbanista, Fernando Prado, considera que es hora de modernizar el transporte público, que debe pasar a ser administrado por una empresa especializada y no depender de los sindicatos. “En algunas ciudades el Gobierno Municipal otorga un contrato para la concesión del sistema de transporte, mientras que en otras lo presta la comuna. En nuestro caso no conviene que sea municipal y la concesión se debe dar a una empresa. Si los transportistas la quieren, que se organicen como empresa”, manifestó Prado.



Otro paso importante es la implementación tecnológica en el sistema de semaforización, “con una central computarizada para hacer la supervisión del tráfico e instalar semáforos inteligentes, regulados para crear una onda verde (que es la sincronización de los señalizadores)”.



Apostar por la planificación



Otro desafío es integrar la ciudad con el resto de los municipios y otras regiones del país.



Hay que potenciar un sistema de transporte metropolizado, ordenar el comercio y planificar el crecimiento.



Entre los retos que tiene la capital cruceña, Prado ve necesario habilitar un solo centro mayorista, para recibir todos los productos que llegan desde las provincias y desde allí distribuir a los demás centros de abasto, lo que permitirá unificar los precios. “Si la población va hasta los mercados grandes es por el precio, por eso es importante garantizar una red de mercados distritales con precios únicos en toda la ciudad”, detalló.



Por su parte, el arquitecto Ernesto Urzagasti cree que debe primar los intereses de la región antes que los particulares. Asegura que transportistas y comerciantes tienen representación en cargos electos, lo que les permite gestionar proyectos para el beneficio de su sector e impide impulsar una ciudad moderna, inclusiva, sostenible y participativa.



El economista Waldo López también ve primordial la modernización del transporte público para ordenar la circulación. “Es fundamental en una ciudad, porque quita tiempo e incrementa los costos en los procesos de comercialización”.



Otro aspecto que consideran necesario es la recuperación del espacio público. Milton Vargas, de la Plataforma Generación P, señala que debe incluirse la descentralización de los mercados y evitar el asentamiento en las calles.



Los profesionales coinciden en que Santa Cruz tiene potencial y ha dado pasos importantes hacia la metropolización.



El arquitecto Urzagasti cree que se debe impulsar más el desarrollo. “Hemos tenido la visión de ver las cosas hacia adelante, se está trabajando en la metropolización y en visualizar una gran región con equipamientos importantes. Sin embargo, eso debe asentarse de manera práctica”, apuntó.



Destacan que Santa Cruz es una tierra de oportunidades.