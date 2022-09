El semillero necesita respaldo y planificación

Los clubes cruceños no ganan títulos hace varios años, un síntoma de la decadencia del deporte más popular pese a que la pasión de los hinchas sigue intacta.

Blooming y Oriente Petrolero no salen campeones desde hace más de una década, Guabirá se acerca a los 50 años sin logros. El último campeón fue Sport Boys Warnes, en 2015, club que está al borde de la desaparición.

Peredo considera que las instituciones deportivas no crecen porque no tienen para invertir y tampoco planifican.

En el caso concreto del fútbol, no existe una planificación para ser más competitivos. “La altura es una ventaja que tienen los equipos del altiplano y nosotros no hemos sabido contrarrestar con trabajo planificado y el uso que la tecnología te brinda, por ejemplo el uso de las cámaras hipobárica”.

“No peleamos los primeros lugares, no hay buenos ingresos y la brecha se va haciendo cada vez más grande”, en relación a los equipos de La Paz como Bolívar, The Strongest y Always Ready, según Peredo.