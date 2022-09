Infraestructura, una asignatura para seguir creciendo en el deporte

Santa Cruz, semillero y bastión del deporte boliviano, sigue ejerciendo un liderazgo en casi todas las disciplinas deportivas, sean individuales o colectivas.



Sin embargo, en los últimos tiempos ha dejado de conseguir éxitos y el nivel competitivo ha bajado. Por citar un par de ejemplos, el fútbol y el básquet continúan aportando deportistas pero dejaron de obtener títulos y sus causas tienen que ver con falencias estructurales según algunos entendidos en la materia.



“El desarrollo no solo se logra acumulando bienes o crecimiento urbano, lo más importante es el capital humano y se lo forja sobre la filosofía de mente sana en cuerpo sano. En los próximos 20 años, el departamento de Santa Cruz tendrá una población de más de 6 millones, y tanto el departamento como la ciudad capital carecen por completo de infraestructura deportiva olímpica, a pesar de ser la única capital de Bolivia que cuenta con las mejores condiciones para desarrollar grandes competencias exigidas por el sistema olímpico internacional, como por ejemplo ser sede de los Juegos Deportivos Panamericanos”, sostienen el arquitecto Walter Kreidler, por muchos años dirigente de fútbol, que llegó a presidir la Liga del Fútbol Profesional Boliviano cuando Bolivia logró la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994.



Santa Cruz carece de una planificación para dotar de infraestructura a las distintas disciplinas deportivas y de esa manera darles las condiciones para crecer en todos los aspectos, pese a que existen las condiciones para contar con deportistas de alta competencia.



“Estas condiciones son: buen clima, baja altitud, una población superior a dos millones, tener el principal aeropuerto internacional con conexiones a toda América y Europa, etc.; además de un generoso terreno propio de 1.600.000 m2 en ubicación estratégica entre dos grandes anillos 4°y 5° y dos radiales: La Villa Olímpica. Abraham Telchi (VOAT) con capacidad para tener interiormente su propia estación de buses y/o trenes urbanos, parqueo público, etcétera”, indica Kreidler.



En su condición de arquitecto contribuyó, hace 41 años, con plan para dotar a la ciudad esa infraestructura requerida. “A pesar de haber presentado el proyecto de plan maestro en 1981, en el cual se contemplan los escenarios para las principales disciplinas, tales como un estadio Olímpico con capacidad para 50.000 espectadores, para fútbol, atletismo en sus variedades, pista olímpica, vallas, martillo, garrocha, salto alto, salto largo, etc.; un coliseo con capacidad para 20.000 espectadores para básquet, voleibol, balonmano y otros deportes; otro para 10.000 personas destinado al boxeo, lucha greco romana, judo; otro destinado a gimnasia de aparatos, argollas, barras, paralelas barras equilibrio, etc., un velódromo techado, una piscina Olímpica y demás escenarios de entrenamiento para ese tipo de eventos. También se contempló la construcción de una villa de alojamiento equipada con comedores y salas médicas y fisioterapia para los atletas”, cuenta el exdirigente.