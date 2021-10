“Invertir en digitalización es entender que, si no te adaptas, desaparecerás”

Escucha esta nota aquí

Los conceptos y las estrategias empresariales se están reinventando. El entorno, cada vez más desafiante, obliga a los negocios a cambiar sus lógicas tradicionales y optar por soluciones que se adapten a sus nuevas necesidades. Cristian Daher, CEO de DATEC, expone en base a su experiencia en Bolivia y con el conocimiento global, lo último en soluciones innovadoras y plantea importantes oportunidades de alto valor empresarial.

- ¿Qué es la digitalización?, ¿qué implica su aceleración en el mundo empresarial?

Digitalización es una palabra muy grande, que puede significar cambios profundos en una empresa. Lo que es cierto, es que las empresas que no lo hagan están destinadas a desparecer en un corto plazo. La digitalización de las empresas es lograr que todos los procesos de un negocio puedan transitar a través de un medio digital bajo el amparo de sistemas eficientes.

- ¿Cómo evalúa la aceleración digital en Bolivia?

Hay de todo en Bolivia y depende de los sectores a los que nos referimos. Hay algunos negocios donde la digitalización y la tecnología tiene mayor realce que en otros. Invertir capital en la digitalización es comprender que: Si no estás adaptado, vas a desaparecer. Por otro lado, otras empresas que siguen limitando sus opciones en programas convencionales. Hay que reconocer que, desafortunadamente, cada vez que hay una nueva tecnología también se presenta cierta resistencia. Porque esto implica, ciertos cambios y, en ocasiones, transformaciones estructurales de toda la empresa.

- ¿Cómo valoraría la situación de las empresas que no aún no han decidido optar por soluciones tecnológicas?

Esta pandemia ha sido una bofetada muy dura para aquellas empresas que no habían tomado ningún paso para digitalizarse. Es decir, que no habían desarrollado ninguna opción de ventas on-line, de medios de pago diversificados o de tener una logística de distribución optimizada. Estas falencias les han mostrado una realidad cruda y lo que podría pasar si no estás actualizado. Por ejemplo, la gran utilidad que significa estar conectados con los clientes gracias los Marketplace o las tiendas on-line. Esta situación les ha mostrado lo que pasa si esa parte no está desarrollada.

- ¿Cuál cree que es el principal motor de la innovación?, ¿qué motiva a los gerentes de las empresas a optar por las nuevas tecnologías?

Innovar implica repensar las empresas acerca de cuál es el camino de vida social y digital que desean tomar ante los nuevos fenómenos del mercado. Un ejemplo: La forma que deseas conectarte con tus clientes mediante una plataforma digital. Es por eso, que ahora podrás ver con tanto éxito a varias pequeñas empresas que nacen digitalizadas. La mayoría de las personas piensa: “Solo es una aplicación”. Pero esa aplicación es, en realidad, el medio por el que la empresa se está conectando con sus clientes. Pero hay todo un modelo de negocio que está detrás y son empresas que son 100% digitales.

- ¿Cómo se está desarrollando la cultura del pago en línea?

Lo que no hay es costumbre, y si no hay costumbre tampoco podés tener confianza. La confianza se adquiere con la costumbre de uso. Ahora hay cada vez más empresas que optan por esta opción, porque las necesidades lo ameritan. El grupo DATEC tiene una empresa de medios de pago en línea: “PAGATODO 360” y está progresando. Cada vez se registran más transacciones y es un mundo digital que no deja de crecer. En Bolivia, es un mundo que no va a crecer en la medida en que las empresas no saquen sus tiendas en línea. Plataformas de ventas pensadas para brindar experiencias inolvidables que te ofrezcan: Variedad de medios de pago y eficiencia para que una compra se realice con sólo un paso.

- ¿Qué debe considerar una empresa para optimizar el trabajo remoto sin perder productividad y eficiencia?

Esta nueva normalidad obliga a las empresas a repensar la medición de los KPI’s y realizarlas bajo un nuevo panorama. Para que una persona que trabaja en casa produzca tanto, o más, que una persona en la oficina hay aspectos psicológicos positivos y negativos. Las empresas deben adaptarse para manejar esto porque además la tendencia es que, después de la pandemia mucha gente que ya ha experimentado lo que es trabajar desde su casa, no va a querer volver a sentarse en una oficina. En DATEC, entendemos al teletrabajo como una combinación de herramientas interconectadas. Ofrecemos al cliente una comprensión de la optimización de la fuerza laboral y no solo el uso de una herramienta como Zoom o Webex, pues eso lo pueden hacer desde su sitio web.

- ¿Qué es Nube Híbrida?, ¿cuándo una empresa puede pensar en implementarla?

Muchas corporaciones grandes crean sus propias nubes, las cuales se denominan “privadas”, pero después de mucha carga de datos, ya no hace sentido tener dentro del Data Center tanta información. Por ejemplo, ya no hace sentido comprar tanta infraestructura de TI para tener un correo electrónico u otra herramienta de colaboración empresarial. Muchas de estas herramientas se podrían migrar a una Nube “alquilada” o “Pública” dejando solo los datos empresariales esenciales en la Nube privada. Cuando ya tengo este escenario es que empiezo a hablar de las Nubes Hibridas, porque tengo la pública y la privada, y ambas conforman una gran Nube denominada “Hibrida”.

- Nuevos conceptos están revolucionando la forma de entender las empresas, uno de ellos, es la Experiencia del Cliente (CX), ¿qué es y qué implica?

La Experiencia del Cliente es uno de los aspectos más importantes hoy en día. Implica a lo nuevo en cuanto a Comercio Electrónico (e-commerce), Marketing y la nueva manera de hacer negocios. Ahora todos los lineamientos están en generar una excelente experiencia. Esto se podría manifestar de muchas formas. Por ejemplo: una página linda, segura y fácil de transaccionar, que este integrada a todos los procesos de la empresa incluyendo inventarios y delivery. Todo esto determina que sea una buena o que sea una mala experiencia del usuario.

- ¿Qué enfoque tiene DATEC INNOVA 2021?, ¿qué tecnología destacarías este año?

No hay una sola tecnología que recomendar, porque son sistemas y autogestión de sistemas. Lo que si podemos recomendar es que DATEC puede ayudar en cualquier parte del circuito de digitalización ya sea E-Commerce, pagos en línea, facturación electrónica, integración de sistemas o de gestión de sistemas. Aseguramos que todo funcione de forma global, para una buena experiencia de los clientes, eso podemos asegurarlo. En la quinta versión de DATEC INNOVA 2021, en un formato 100% virtual, queremos que todos nuestros clientes consigan potenciar sus recursos, optimizar el tiempo, acelerar los cambios y enfrentar con éxito las amenazas del entorno. Logrando su adaptación a la nueva normalidad. Durante el evento, presentaremos a nuestro Keynote Speaker: Michio Kaku, quién es un reconocido físico futurista que lleva el conocimiento al límite, ayudando a la comprensión de las tecnologías y sus usos innovadores.