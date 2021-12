Ítems fantasmas: devela una red de corrupción en la Alcaldía cruceña

Escucha esta nota aquí

La exalcaldesa Angélica Sosa está tras las rejas. Fue condenada a detención preventiva en Palmasola por 120 días por un caso que, en un principio, fue una disputa legal entre dos personas con una denuncia de violencia económica.

Luego se destapó el caso de corrupción más sonado del 2021: la aparición de ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz de Sierra. La persona que dio a conocer el hecho, Valeria Rodríguez Paz, denunció que su exmarido, Antonio Parada Vaca, en su cargo de exdirector de Recursos Humanos de la comuna cruceña, junto a otras personas, cobraba los sueldos de estos 800 ítems ilegales.

En las primeras denuncias que realizó Valeria, señaló que investigó a su expareja tras encontrar movimientos sospechosos en cuentas de dinero. “Él me estaba quitando todo y no me quedé callada. Investigué y encontré un monstruo, una red delincuencial brutalmente grande, cuya cabeza es Angélica Sosa”, denunció.



De los investigados: Antonio Parada Vaca, Guillermo Parada Vaca, Julio Herbas, Mery Balcázar, Javier Cedeño y Javier Carrasco, además de los exalcaldes, Percy Fernández y Angélica Sosa, tres tienen detención preventiva: Herbas, Cedeño y Sosa.





Otras revelaciones

En su declaración informativa a los investigadores, Cedeño, reveló que la exalcaldesa interina, Sosa, montó una estructura de corrupción en la que no solo había ítems fantasmas, sino también extorsiones a gremialistas y a locales públicos. Además, ratificó que el esposo de Sosa, Sergio Perovic, operaba como asesor externo del Gobierno Municipal e impartía órdenes a otros funcionarios.



El director de Asuntos Jurídicos de la comuna cruceña, Ever Mérida, indicó que, a partir de la denuncia realizada, lo que se busca es recuperar “todo ese dinero que salió de las arcas municipales de manera irregular, que asciende a los Bs 154 millones, según las proyecciones”.



La autoridad municipal también resaltó la reapertura del proceso de los más de 1.200 contratos irregulares, iniciado a finales de mayo por la actual gestión municipal, y por el cual también se investiga a Sosa, Cedeño y la exsecretaria municipal de Administración y Finanzas, Sandra Velarde.

