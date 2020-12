LA VICTORIA CONTRA LA POBREZA

Escucha esta nota aquí

La lucha contra la pobreza es un desafío que afrontamos todos los países del mundo. Cuando

se proclamó la República Popular China en 1949, el nivel de desarrollo económico y social de China era sumamente bajo, con un PIB per cápita de 23 dólares estadounidenses y un ingreso per cápita de 16 dólares. En los setenta y tantos años posteriores, el Partido y el gobierno chinos han desarrollado su trabajo, siempre con miras a mitigar la pobreza y mejorar el bienestar de su población, por lo que adoptaron estrategias y políticas a partir de las condiciones en diferentes

etapas, comenzando con la asistencia social en pequeña escala en las primeras tres décadas, la

cual no pudo resolver la raíz del problema de la pobreza.

Las reformas institucionales introducidas a finales de la década de 1970, así como la implementación de las estrategias cada vez más focalizadas, sobre todo el alivio puntual a partir del año 2013 con medidas específicas a cada familia pobre, nos han permitido librar de la pobreza absoluta a más de 700 millones de habitantes, eliminando por completo la pobreza

extrema hasta el año presente, de modo que China cumplió con 10 años de anticipación los

objetivos definidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las

Naciones Unidas.

Pero nuestra lucha no ha terminado, el paso siguiente es paliar la pobreza relativa para alcanzar la prosperidad conjunta de la población china.

Wang Jialei - Cónsul General de China en Santa Cruz, Bolivia

OREJAS DE MADERA UNA GRAN INDUSTRIA



Mi tierra natal está en Xi´an, la capital de la Provincia Shaanxi. Xi´an fue la capital de trece antiguas dinastías a lo largo de la historia de China.



El museo de los Guerreros de Terracota de la dinastía Qin, conocido como la octava maravilla del mundo,

queda al este de de la ciudad. Xi´an tiene tanto metrópolis prósperas como aldeas silenciosas. La aldea Jinmi es una de las más recónditas, está ubicada en lo profundo de la Sierra Qin.



La aldea Jinmi ocupa una superificie de 17 kilómetros cuadrados, de los cuales, el 82.4% están cubiertos por bosques. Tiene una población de mil setecientos cuarenta habitantes. Debido a la falta de la tierra cultivada, el nivel bajo de la educación del pueblo

y la escasez de infraestructura civil, el porcentaje de pobreza fue de 21.85% en el año 2015. Al comenzar la lucha contra la pobreza, la aldea necesitaba identificar a los más pobres para poder ayudarlos a vencer la pobreza, llevando la responsabilidad, las políticas y el

trabajo de los oficiales a la práctica, garantizando la educación gratuita, la atención médica, la vivienda y el

acceso seguro al agua potable. Se esforzaron mucho en promover el empleo industrial, ejerciendo políticas

adecuadas a la situación de cada familia.



Aprovechando la ubicación especial y la privilegiada naturaleza, además de con la ayuda de los oficiales y el trabajo laborioso del pueblo, se pudo encontrar la llave dorada para el desarrollo económico: el cultivo de la oreja de madera.