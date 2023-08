Perfilan nuevos liderazgos políticos en el país

El ámbito político y social en Bolivia vive una importante fase de transición en la que surgen nuevos rostros, según la perspectiva de analistas que identifican dos vetas: los liderazgos emergentes donde están figuras como Andrónico Rodríguez, Andrea Barrientos o Alejandro Reyes, entre otros; frente a liderazgos alternativos como el de Vicente Cuéllar o Rodrigo Paz que en sus regiones ya tuvieron roles protagónicos y que mantienen su vigencia.

Ellos enfrentan “viejas estructuras anquilosadas” que se resisten a dejar el escenario. El más observado es el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, aunque también mencionan al expresidente Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina.

Las nuevas figuras citadas líneas arriba son solo un ejemplo de las voces que se apoderan de los micrófonos de los medios para captar la atención de la gente.

Los expertos también identifican a nuevos líderes de otros sectores, por ejemplo, en el ámbito empresarial en Santa Cruz está Oscar Mario Justiniano que ostenta una trayectoria sólida como expresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), expresidente de la Feria Exposición de Santa Cruz, (Fexpocruz) y actualmente líder de los empresarios cruceños.

En el ámbito político además de Barrientos y Reyes, también anotan a Alberto Astorga, de La Paz; Luisa Nayar, de Santa Cruz, y Luciana Campero, de Tarija, todos legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y junto a ellos Edwin Bazán y Henry Montero de la alianza opositora Creemos.

La mayoría de ellos, además de estar entre los más mediáticos son actores activos en las redes sociales de tendencia, por ejemplo, el TikTok donde sus videos reciben muchos “me gusta” y comentarios de apoyo de los internautas que hasta los ponen como potenciales candidatos a la Presidencia en las elecciones de 2025.

Pero todo esto no es suficiente. El analista Marcelo Silva dice que los nuevos liderazgos no se consolidan porque hay viejas estructuras que no aceptan que su tiempo ha pasado y que es necesario dar espacio a nuevas generaciones, además de que los jóvenes se muestran aletargados y sin propuestas claras. “Lo nuevo que empieza a surgir son algunos personajes jóvenes, pero no tienen proyecto ni propuestas al país”, dijo.

En el caso del gobernador de Santa Cruz y jefe de Creemos, Luis Fernando Camacho, su situación jurídica cercenó el creciente liderazgo que tenía en Santa Cruz. “Mientras esté en Chonchocoro sus posibilidades de crecimiento como líder alternativo están cercenadas”, opinó Silva.

Para el analista José Luis Santistevan “los liderazgos están anclados en los poderes regionales”, como es el caso de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, o en las universidades con Vicente Cuéllar, que es rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), y Óscar Heredia, rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

“Ellos están recuperando su liderazgo institucional, democrático y político. En el caso de Vicente Cuéllar está escalando a nivel nacional y se convierte en una perspectiva muy interesante”, dijo Santistevan.

También resalta el “tejido institucional y cívico” de Santa Cruz donde se perfilan, además de Justiniano, otros rostros como Fernando Hurtado que fue presidente de la Cainco, Jean Pierre Antelo, actual presidente de la entidad, entre otros. “Son liderazgos jóvenes que son muy influyentes en la sociedad con sus posiciones coherentes”, señala Santistevan.

El politólogo Carlos Cordero coloca al presidente Luis Arce como el puntal de un movimiento de renovación del MAS frente a “la vieja guardia” de Evo Morales, pero no lo ubica como un nuevo líder. En el caso de Rodríguez éste se coloca atrás de Morales y Arce. “Andrónico con inteligencia se da cuenta que no puede competir con Evo Morales por cuestiones de edad y lealtad. No puede competir con Arce porque es el presidente”, dice Cordero, quien ve al senador chapareño con un liderazgo consolidado en 2030.

El experto dirige su mirada a Santa Cruz que “siempre ha aspirado a protagonizar la política nacional porque siempre fue un factor de poder regional”. No obstante, en el último tiempo con el crecimiento económico y el incremento en la densidad poblacional se perfila – mediante sus nuevos líderes – a conquistar ese protagonismo.

En contraste, el analista Franklin Pareja no ve nuevos líderes en Bolivia, sólo potenciales. “Líder no es el que sale más en la televisión, líder es el que recibe un genuino reconocimiento por su desempeño, su cualidad y principios éticos y morales”, señala y no se anima a dar nombres.

Un impedimento para la renovación es que existe una política poco democrática en el sistema de partidos que “tienen rasgos y acciones autoritarias, se concentran en base a un jefe o líder único, indefinido que no permite una renovación interna”.

Otro obstáculo que ve Pareja es que el sistema gobernante anula la posibilidad de una competencia en igualdad de condiciones, utiliza la represión, la judicialización de la política, la intimidación que disuade a los potenciales líderes a hacer política.

Andrea Barrientos

Activista y defensora social

Andrea Bruna Barrientos Sahonero, de 34 años, es senadora cochabambina por Comunidad Ciudadana. Es una joven política y activista boliviana, defensora de los animales, de la inclusión social y la participación política de jóvenes. Destaca como una legisladora contestataria al Gobierno de Luis Arce y se perfila como una de las nuevas líderes políticas.

Andrónico Rodríguez

Se perfila como sucesor de Evo



Andrónico Rodríguez Ledezma, de 34 años, es senador por el MAS y presidente de la Cámara Alta desde el 8 de noviembre de 2020. También es dirigente cocalero en el trópico de Cochabamba donde fue elegido como vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico. Es cercano al expresidente y líder del partido gobernante, Evo Morales.

Vicente Cuéllar





Un líder cruceño emergente

Vicente Cuéllar Téllez es el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, fue presidente de la Comisión Interinstitucional e impulsor del Censo 2023. Tuvo un rol protagónico en la movilización de 2022 cuando Santa Cruz reclamaba la realización del Censo. EL DEBER lo eligió Personaje del año en 2022.