Santa Cruz encara lucha por el liderazgo político

El fundador del extinto Movimiento Sin Miedo (MSM) aseguró que la falencia de los líderes cruceños no está en su rol de “resistencia, oposición y disidencia”, sino en la falta de un proyecto que involucre y enamore a todos los bolivianos. Del Granado sugirió que no solo deberían encabezar la lucha por el censo, sino también preocuparse por impulsar la reforma del sistema de justicia.

“Santa Cruz no es Camacho ni es el Comité Cívico; yo creo que esa parte es la que está anclada en el siglo pasado. Santa Cruz es tan diversa, pero su liderazgo no está creciendo proporcionalmente y la clase política no está acompañada de su crecimiento económico, por eso no tiene figuras con visión nacional y eso ralentiza la efectividad de su posicionamiento y cuota política”, enfatizó Pareja.