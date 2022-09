Santa Cruz es fuerza joven, oportunidad e innovación

El potencial cruceño se muestra en su población, que es predominantemente joven. Casi el 60 por ciento tiene menos de 30 años, lo que muestra a una región con grandes oportunidades de la mano de la innovación.



A esta fuerza, se suma un 32,9 por ciento de los que tienen entre 30 y 44 años, que también están activos laboralmente y abiertos a la innovación tecnológica y a la capacitación, lo que garantiza una mano de obra calificada en la región.



La mayor concentración poblacional está en Santa Cruz de la Sierra, Warnes, La Guardia y Montero (66,8%), mientras que el restante (33,2) se distribuye en los demás municipios, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).



La mayoría llega en busca de oportunidades a la capital cruceña y a las ciudades intermedias, por lo que 84 de cada 100 personas vive en el área urbana.



Los jóvenes siempre buscan mejores condiciones de vida y eso se refleja en las estadísticas. La mayoría de los cruceños consigue tener casa propia, dado que la Encuesta de Hogares 2019 muestra que el 55,1% de personas que conforman un hogar habitan en una vivienda propia.



Además, Santa Cruz es el primer departamento en reactivar su economía después de la pandemia de covid-19 y la fuerza joven fue un soporte para ello. Eso se refleja en el ámbito de la salud, donde la nueva generación de médicos tomó el mando en la lucha contra el virus y estuvo en primera línea de combate.



De la misma manera, los nuevos emprendimientos que están dando lugar a un mayor dinamismo a la ciudad tienen como protagonistas a jóvenes que apuestan por la gastronomía, el espectáculo y el desarrollo urbanístico, entre otros campos.



Según el Ministerio de Economía, pese a la pandemia los sectores agropecuarios e industria manufacturera no dejaron de crecer y apoyan en la recuperación de otros sectores. En el campo agropecuario, el Producto Interno Bruto (PIB), que en 2019 generó $us 2.194 millones, para 2021 creció a $us 2.359 millones. En cuanto a la industria manufacturera el PIB creció de $us 1.728 millones a $us 1.946 millones en los últimos dos años.



Los jóvenes también están al frente en defensa de los pulmones verdes del departamento.



En los incendios forestales que se registran cada año en la región son los que voluntariamente exponen hasta sus vidas por salvar a los bosques de las llamas y tienden puentes de solidaridad para apoyar en las tareas.



Daniela Justiniano, del movimiento ciudadano Alas Chiquitanas, destaca a los jóvenes como los impulsores del cambio en distintos ámbitos, entre ellos la defensa del medioambiente, donde incluso asumen el rol ante la ausencia de Estado.



“A escala global está despertando una conciencia sobre lo que está pasando con la tierra y el cambio climático. Eso nos hace cuestionar sobre lo que estamos haciendo y esta nueva generación es la que se da cuenta de los errores y son partícipes del cambio”, resalta.



Asegura que el desprendimiento y el amor por su tierra cruceña también se refleja en los jóvenes que en 2019 no dudaron en volcarse a la Chiquitania para ayudar a combatir las llamas y lo siguen haciendo cada año.



“Ha despertado la juventud con esas ganas de luchar por el futuro porque el medioambiente es nuestro futuro: es el que nos va a proveer de agua, de aire, de alimentos y de armonía”, señala.



La fuerza joven es el motor de la locomotora del progreso cruceño.