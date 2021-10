Siempre de la mano con la innovación

Escucha esta nota aquí

En el 2017, realizamos la primera versión de DATEC INNOVA, un evento disruptivo que mostró las últimas tendencias en tecnologías y negocios. La motivación y el interés de los ejecutivos empresariales se han mantenido intactos; Y eso nos anima a continuar con esta actividad que está marcado un hito en la historia de la innovación de nuestro país.

Este año, como no podía ser de otra manera, reinventamos nuestro evento con tecnología inmersiva. Queremos llevar la experiencia virtual a un siguiente nivel, contaremos con una plataforma de visión de 360° que ofrece una libertad de exploración única al usuario.

Acercamos las nuevas ideas de negocios de los mejores expertos del mundo. En esta oportunidad tendremos como Keynote Speaker a Michio Kaku, un reconocido experto en ciencia y tecnologías emergentes, su capacidad de proyectar el futuro lo ha catapultado en la fama como divulgador científico, escritor y anfitrión de varios programas de radio y televisión. Aterrizar las ideas de vanguardia manejadas por la cúpula científica para la implementación en el mundo de los negocios, es nuestra propuesta de valor.

Esta temporada es clave para la adaptación a la nueva normalidad. El año pasado, fue una etapa de improvisación para muchas empresas que aún no habían dado ningún paso para digitalizarse. Por ello, queremos brindar la información necesaria de las mejores opciones que se adapten a las necesidades de cada empresa. Desde el Teletrabajo, pasando por el servicio de las Nubes, el uso Big Data & Analytics, la implementación del E-Commerce con Ciberseguridad e Inteligencia Artificial; con todos estos elementos hiperconectados para lograr calidad en el Customer Experience.

Los eventos de tecnología son espacios colmados de oportunidades extraordinarias. Nosotros hacemos que esas oportunidades tomen lugar en las empresas de Bolivia.

Agenda principal de DATEC INNOVA 2021

Este 6 de octubre, descubre las últimas tendencias en innovación y tecnología de la mano de expertos destacados mundialmente.​





Aceleración digital para la adaptación a la nueva normalidad

Cristian Daher – CEO DATEC​

Los conceptos y las estrategias empresariales se están reinventando. Una conferencia indispensable que explorará soluciones adaptadas para las nuevas necesidades de un entorno cada vez más desafiante.





Keep Calm and Data Drive on



Johanna Calic - Head Regional de Efectividad Creativa de Google.

Una conferencia para entender de qué hablamos cuando hablamos de “data driven creativity”, quitarle el miedo a lo desconocido y ayudar a darle la bienvenida a lo que viene.





La Experiencia de Clientes en Distintas Industrias

Fernando Rode - SAP CX Business Architect Región Latinoamérica

Conferencia enfocada en la preventa y asesoramiento sobre cómo aplicar la transformación digital para el entendimiento y la mejor experiencia del cliente o consumidor final.





Los próximos 20 años

Michio Kaku – Escritor de bestsellers, reconocido físico y futurista.

Uno de los más importantes físicos del mundo, co-creador de la String Field Theory nos hablará como, en los próximos 20 años, la ciencia revolucionará, la economía, los negocios, la medicina y nuestras formas de vida.