SUPERVIVENCIA EMPRESARIAL

PagaTodo 360 (PT360), la plataforma clave para multiplicar las ventas digitales

“LA PANDEMIA AUMENTÓ LOS INGRESOS POR VENTAS DIGITALES”

MARCO ANTONIO MARIN ARTEAGA

PagaTodo 360 es una empresa que brinda servicios tecnológicos que permiten al consumidor final, comercios y entidades financieras, integrarse entre sí por medio de soluciones digitales ágiles, innovadoras y con todos los esquemas de ciberseguridad.

Pertenece al grupo empresarial DATEC. Su GERENTE GENERAL, Marco Antonio Marin Arteaga, habló sobre su oferta de valor y cómo la pandemia impulsó los negocios digitales y el futuro de PagaTodo 360 o PT360.





Se conoce que la pandemia ha sido favorable para que las

empresas migren a la digitalización ¿Cómo ha sido aprovechado esto por PagaTodo 360?

La pandemia ha hecho que no solamente personas, comercios,

empresas se den cuenta de que necesitan tecnología.

Para PagaTodo 360 ha sido útil porque tenemos soluciones que

han ayudado a que las empresas (nuestros clientes) que puedan seguir haciendo sus cobros y pagos de forma remota, incluso en la época de restricción de salir de las casas que tuvimos por la pandemia.



Sus servicios son únicamente para personas o empresas que saben mucho de tecnología ¿Qué estrategias utilizan para

convencer a aquellas personas que no están a la vanguardia o

de la tecnología?

Las soluciones que tenemos en PagaTodo 360 están diseñados

para personas, empresas chicas, medianas, grandes e incluso tenemos clientes que no necesariamente tienen tecnología y con nuestros sistemas pueden entrar al mundo de pagos digitales. Si la empresa es muy grande y tiene tecnología sofisticada, podemos hacer conexiones entre sistemas de PagaTodo 360 y la compañía, pero si la empresa es pequeña o

es una persona particular que tiene un emprendimiento, nosotros le damos la plataforma para que pueda manejar sus pagos, solo necesitan tener un smartphone para realizar sus transacciones (cobros / ventas).



¿Cuál es el público que abarca PagaTodo 360?

Todas las personas o empresas que quieran facilitar la vida de

sus clientes mediante medios de pagos digitales (tarjetas de crédito o de débito, link de pago o códigos QR)

¿En esta pandemia han surgido una gran cantidad de emprendedores, PagaTodo 360 es una plataforma favorable para ese sector? ¿No es complicado, puesto que son personas que recién están empezando un negocio?

Los emprendedores son quienes más han aprovechado nuestros servicios ya que al empezar un negocio no se cuenta con tecnología muy sofisticada y el objetivo solo consiste en vender. Como mencione anteriormente, ellos necesitan solo su celular para entrar a las plataformas y ya a medida que van creciendo y requieran más tecnología se irán modernizando mucho más y ahí estaremos para seguir escalando junto a ellos.



La pandemia por Covid-19 ha acelerado mucho la digitalización, hay emprendedores que antes del confinamiento por tenerle miedo a la tecnología o a veces por el no conocer cómo se realizaba esto, se evitaban entrar a este mundo. Ahora nos llegan comercios y emprendedores que

se nota que la tecnología no es su tema, pero igual se han dado

cuenta que la necesitan para seguir vendiendo que es el foco de todos los emprendedores y las compañías. Los emprendedores multiplicaron sus ventas digitales durante la pandemia.



¿Cómo se maneja el tema de ciberseguridad en PagaTodo

360?

Es muy importante especialmente para manejar medios de pago, se requiere estar siempre al día en todo los que son sistemas de seguridad de protección. Las empresas con las que nosotros tenemos acuerdos con medios de pago son empresas de renombre en ciberseguridad. Por ejemplo, el tema de la nube donde tenemos alojados nuestros sistemas, tiene sistemas de seguridad que vamos incrementando frecuentemente, otro de nuestros aliados estratégicos es Red Enlace, ellos tienen toda la seguridad, incluso normada por el Estado para proteger las transacciones que se realizan con tarjetas de crédito y debito, y con la banca con quienes también tenemos acuerdos, tienen toda la seguridad en ese tipo de transacciones. Es algo que todo el tiempo estamos mirando, haciendo estudios de Ethical Hacking para estar protegidos.



¿Qué es DNAR?

Es nuestra marca de pagos digitales. Bajo DNAR tenemos pagos

con tarjeta de crédito y débito y con códigos QR



¿Cómo funcionan los links de pago? ¿Es seguro?

Los links de pago son una forma fácil de enviar cobranzas desde las empresas hacia sus clientes, de tal forma de que el cliente recibe un link de pago por WhatsApp o por correo electrónico.

Estos links son seguros porque son únicos; es decir que están

encriptados cosa de que cuando le llega al cliente, él sepa que es su pago, son sus cosas y que no es otro cobro. Luego de que le llegan ya entra a un entorno seguro en lo que son las tarjetas de débito, de crédito o códigos QR.



¿Qué necesita la empresa para acceder a este método?

(Link de pago/cobro)

La empresa o persona individual lo que necesita para acceder,

es primero, la necesidad, y segundo, si quiere hacerlo muy rápido nosotros le entregamos nuestra plataforma para que empiece a hacer el o los links de pago. Si la empresa cuenta con sistemas muy sofisticados para sus procesos, hacemos una integración que demora un par de días de tal forma que en ese periodo ellos ya puedan estar haciendo los pagos digitales.



¿Cuál es la cobertura de PagaTodo 360?

Nuestros servicios están habilitados en todo el país, actualmente la mayoría de nuestros clientes provienen de La Paz y Santa Cruz. Todos los días recibimos gente que está interesada en pagos digitales, nosotros también por cuenta propia estamos buscando a las empresas. A raíz de la pandemia ha empezado a crecer demanda de todos los medios de pago y el interior del país es nuestro interés. También contamos con clientes en Potosí y Tarija y nuestro objetivo es seguir creciendo a nivel nacional.



“LAS EMPRESAS DEBEN AGILIZAR LOS CAMBIOS PARA ENFRENTAR LAS AMENAZAS DEL ENTORNO”

CRISTIAN DAHER, CEO DATEC

La llegada de la pandemia provocó una revolución en las prioridades corporativas, donde la digitalización, en muchos casos, se estaba postergando para próximos años. Sin embargo, hoy se ha convertido en un tema que ocupa el primer plano de la estrategia empresarial, siendo un factor vital de superveniencia.

Pero no se trata simplemente de digitalizarnos en mostrar nuestros productos en redes sociales o nuestra página web, sino, contar con procesos automatizados donde marketing, ventas, logística y post venta que estén integrados para brindar experiencias únicas y excepcionales a nuestros clientes, tratando de encontrar el factor ‘wow’ desde la perspectiva de ellos. Quienes consigan lograr esto, son los que podrán enfrentar exitosamente los retos más allá del 2021, afirmó

Cristian Daher.



¿Cómo debe planificarse una empresa para asegurar su

continuidad, ante entornos desafiantes como el que provocó

la pandemia?

Charles Darwin dice: “Las especies que sobreviven no son las

más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”, entonces, lo que todo gerente debe hacer es primero, entender la necesidad de generar un cambio radical para poderse adaptar a nuestra nueva realidad, segundo, trabajar desde RRHH para asegurarse de contar con colaboradores despiertos, proactivos y con habilidades

duras y blandas que los hagan capaces de aceptar y adaptarse

rápido a cambios que se tienen que hacer. Esto es imprescindible para innovar rápidamente, y poder así adaptar sus productos a las nuevas necesidades de los consumidores o crear nuevos productos que lo hagan. Tercero, tener cultura colaborativa que entienda, asimile y colabore en la ejecución de la nueva visión empresarial evitando a toda costa el

tratar de seguir haciendo las cosas como se hacían antes.



Si bien la pandemia nos exigió algún nivel de improvisación empresarial como respuesta al inicio de la misma, y algunas compañías consiguieron suficiente resiliencia para sobrevivir un tiempo adicional de esta manera, muchas están todavía con un gran riesgo de desaparecer, si no se dan cuenta de lo que estamos comentando y hacen los cambios necesarios rápidamente.

Creemos que no hay empresa que quiera desaparecer; sin embargo, muchas compañías tienen presupuestos limitados,

¿qué alternativas tienen ellas para no morir?

Desde marzo que inició la crisis de salud, nosotros hemos

apoyado a nuestros clientes con soluciones que forman parte de nuestro ecosistema de supervivencia, y se enfocan en que, solo se pague por lo que se usa, el mejor ejemplo de esto es dCloud, la nube boliviana que nos permite la omnipresencia y nos ayuda en las estrategias de omnicanalidad para poder conducir nuestros negocios desde donde estemos y que los clientes o dependientes puedan usar cualquier canal digital sin sacrificar nuestra seguridad o privacidad. Por otro lado, creamos herramientas para ayudar a nuestros clientes en su

transaccionalidad digital como:

PagaTodo 360 con soluciones de método de pago bajo su plataforma DNAR la que también se integra y usa como SaaS. Igualmente, desde hace varios años DATEC tiene servicios de Outsourcing de TI donde se puede pagar un fee mensual por cualquier tipo infraestructura tecnológica que necesiten, más los servicios conexos. Otra gran herramienta al servicio de nuestros clientes que decidan por la compra de infraestructura

es dCapital, empresa de nuestro grupo que se dedica al

leasing operativo (Renting como le hemos bautizado) mediante el cual podemos comprar sin necesidad de comprometer capital de la empresa que puede ser puesto a mejor uso en el giro de negocios de la misma.



A pesar de que hemos vivido un año difícil, ustedes realizarán su evento DATEC INNOVA, ¿Cuál será su enfoque y

por qué los directores o gerentes de empresas deberían participar?

Ésta será nuestra cuarta versión de DATEC INNOVA en un

formato 100% virtual, decidimos realizarlo porque queremos que todos nuestros clientes logren potenciar sus recursos, optimizar el tiempo y agilizar los cambios para enfrentar con éxito a las amenazas del entorno y con ello tengan lo que nosotros llamamos un Ecosistema Solido de Supervivencia

Empresarial.

Nuestra oferta de valor está ligada en apoyar a todos nuestros

clientes a que superen los desafíos que se presenten, por ello durante el evento se responderán a todas las interrogantes que cada gerente tiene hoy día, como ser: ¿Qué hacer para asegurar nuestra sobrevivencia conviviendo con las condiciones actuales de mercado?

¿Cómo debemos prepararnos para a los retos del 2021? ¿Cómo

alcanzar los objetivos de negocio con reducciones de presupuestos? ¿Cómo hago para diferenciarme y mantener o ganar participación de mercado? ¿Cómo puedo lograr más con menos? ¿Cuál es el nuevo entorno en el que vamos a competir

más allá del 2021 y cómo puedo estar preparado? .

DMALL FACILITA TU INCLUSIÓN EN LA NUEVA ERA DIGITAL

Es una plataforma electrónica que apoya a las empresas y

emprendedores en el desarrollo de e-commerce

dMall es una plataforma B2C perteneciente al Grupo DATEC,

que permite a las empresas y al emprendedor boliviano desarrollar su e-commerce, para que logren ampliar su alcance comercial, ofrecer una experiencia de usuario (UX) consistente, personalizada y segura; ¡sin realizar grandes inversiones!.

“Somos una plataforma de comercio electrónico, sobre la

cual las empresas van a poder competir en un entorno que es

más exigente, dinámico y cambiante.

Nosotros hemos elegido en DATEC la plataforma de SAP

Commerce Cloud que está seis años consecutivos líder en Gartner en Comercio Digital, y que va a permitir a las empresas no solo ampliar su alcance comercial, sino

también ampliar su cartera de clientes, complementar su oferta con canales digitales y ofrecer la resiliencia que su negocio requiere para continuar vendiendo sin realizar grandes inversiones”, dijo Rafael Palma, gerente de dMall.

Para Palma, la pandemia ha acelerado el crecimiento del e-commerce, “por ejemplo, ya lo dijo el CEO de L’Oreal ‘el comercio electrónico no es la guinda del pastel es el nuevo pastel’. Es ahí donde nosotros ofrecemos una plataforma

completa que permite gestionar el proceso de tienda online de

punta a punta, de manera que se pueda ofrecer una experiencia de tienda digital más consistente, personalizada y segura”.



Requisitos que debe cumplir una empresa

Antes de implementar su e-commerce el primer requisito que se debe tener consiste en tener esa visión de transformarse.

El segundo es elegir la plataforma más adecuada, que pueda manejar la personalización de productos, que integre formas de pago, envío y logística que permitan cumplir el proceso de venta, y finalmente un equipo de Atención al Cliente para responder a ese usuario que es cada vez

mucho más exigente.

Palma también explicó que las principales barreras para aquellos comercios que están empezando en el mundo online tienen que ver con los tiempos de implementación, integrar los métodos de pago, la administración de la plataforma, así como el marketing digital y todo lo que está asociado

a la analítica de la plataforma para lograr el objetivo principal que es la tasa de conversión que los visitantes de la tienda completen su compra y no solo estén de paso.



“Nuestro modelo de servicio reduce este tipo de brechas; hace

posible a la empresa tener su tienda online integrada desde un

inicio con un botón de pagos, pone a su alcance una estrategia de marketing digital y mucho más, con tarifas asequibles. Nuestro modelo de servicio permite a nuestros clientes un rápido retorno de inversión y también podemos financiar su solución como parte del alquiler mensual de la plataforma”, explicó el responsable de dMall.