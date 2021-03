Tráfico de tierras

“Es gravísimo lo que pasa, no me siento orgulloso de callar, pero la amenaza es latente y las autoridades lo saben, no hacen nada”, dice un resignado guardián del bosque. En los últimos años le resultó imposible internarse en las entrañas del Parque Noel Kempff Mercado para patrullarlo y protegerlo.

Al sobrevolar la zona, el experto en áreas protegidas, que por razones de seguridad no da su identidad, descubrió tres pistas operables hace un tiempo, una de ellas se usaba para turismo, pero hace una década que no funciona. Sin embargo, en reciente sobrevuelo, EL DEBER constató que la pista está con muy buen mantenimiento, donde ya no hay ni hotel ni campamento para los guardaparques.

“El Parque Noel Kempff está siendo víctima de una situación determinada y los comunarios, lo saben, unos participan de eso, otros solo callan. De algún modo, todos se benefician; eso no ocurría en 2017”, dice quien debería custodiar el monte, pero prefiere anteponer su seguridad personal.

Según él, en época de incendios notó situaciones extrañas, como que los comunarios se desesperaban por evitar ayuda del Gobierno, “para tapar sus actos ilícitos”.

Felcn

Uno de los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que pidió el anonimato y que ha trabajado en sonados casos de narcotráfico, aseguró que “en los últimos pueblitos entran los narcotraficantes, dan todo a los comunarios, los callan, les compran víveres, los llevan cuando quieren a la ciudad, todo mundo sabe”.

Lamentó que solo haya presencia de Umopar en San Ignacio, San Matías, Puerto Quijarro y Cotoca, “increíble en tan grande extensión territorial. Todos los controles que había de la Felcn en la Chiquitania fueron sacados del lugar, tal como en Chapare; ahí nadie entra, ni los policías a realizar controles, si no hay permiso de los que viven en el lugar. Así estamos, la lucha contra los narcotraficantes es casi nula”, criticó.

‘Pedro’ (nombre ficticio) es piloto, dice que no es opción sobrevolar la zona de Noel Kempff Mercado porque es riesgoso debido al narcotráfico.

“Me cuido porque si me ven volando por ahí, quizás me investiguen, aunque no tenga nada que ver. Es mejor no ir para que no digan que me vieron aterrizando por allá y que estoy metido en otra cosa. Solo por estar en esa zona nos pueden estigmatizar”, confiesa.

Coincide con él ‘Ángel’ (también nombre ficticio), otro piloto que hizo trabajos por el lugar. Reconoce que la zona de la Chiquitania, específicamente el Parque Noel Kempff y todo lo que conecta a la frontera con Brasil es donde mejor fluye el tráfico de lo ilícito.

“Es tan grande la selva y tan inhabitada, que las pistas las pueden hacer a gusto para realizar lo que les plazca. Si paso sobre una pista narco y ven mi matrícula desde abajo, para mí ya es un problema, es riesgoso. Todo mundo sabe a quién pertenece la matrícula y eso preocupa, hay que recordar que son mafias. Estamos muy expuestos”, lamenta.

‘Ángel’ dice que ha detectado pistas nuevas, pero que no puede asegurar que sean del narcotráfico, pero también sabe que es extremadamente fácil eludir los controles.

El equipo de EL DEBER hizo sobrevuelo, a nadie revisaron equipaje, ni pidieron cédula de identidad, ni en Santa Cruz de la Sierra, ni en San Ignacio de Velasco.

Evadir los radares también es sencillo, las avionetas tienen un aparato, transpondedor, obligatorio para que el radar controle.

“Pero si yo hago un plan de vuelo a X lugar y apago mi transpondedor, no saben dónde voy después. Tampoco se enteran si lo apagué, ya que al apagarlo el radar no lo controla. De ese punto X puedo irme donde quiera, luego volver y decir que ahí me quedé”, comparte.

Según él, hay quienes hacen planes de vuelo a estancias ‘ficticias’. “Todos sabemos quiénes no trabajan en cosas turbias”, finaliza.