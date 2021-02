Un año de aprender e innovar, con el compromiso renovado

El Director General del Grupo Multimedia es el guardián del legado y un celoso defensor de la rectitud en el periodismo



Pedro Rivero Jordán:



“Estamos preparados para nuevos desafíos”





Además de periodista, Pedro Rivero Jordán, que en la actualidad es el director general del Grupo Multimedia EL DEBER, es un escritor con cuatro libros en su haber: Anécdotas y pelotazos; Retazos de historia: 100 años del fútbol cruceño; Cotas: Nunca más un feudo; y Una historia personal. Sus más de 50 años de experiencia realizando coberturas le valieron para haber sido elegido en el pasado reciente como presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz y vicepresidente Regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), institución en la que en la actualidad es presidente de la Comisión de Auditoría.



A sus 68 años y en medio de una pandemia y una crisis económica, ¿cuáles son los retos periodísticos que enfrenta el Grupo EL DEBER?

EL DEBER enfrenta los más grandes desafíos que como Grupo ha encarado en su larga vigencia de más de medio siglo. Son desafíos que están relacionados con las circunstancias que se están viviendo en la comunidad mundial y que deben encararse con las mejores armas y recursos.

Son retos inexcusables que demandan una actitud determinada y reinventar las actividades en muchos sentidos, para adaptarse a los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías y formas de comunicación.

Estos desafíos se han dado en una coyuntura muy complicada como es una crisis sanitaria y económica terrible, pero nosotros en EL DEBER somos gente de desafíos, lo hemos sido desde los orígenes, como una empresa muy modesta, pequeña y frágil, hasta lo que se pudo construir con el apoyo de la comunidad local y nacional; es decir, un órgano referencial, influyente y creíble, en base a los pilares que lo caracterizan: su independencia y credibilidad.

En estos 68 años de EL DEBER hacemos una reafirmación de nuestros propósitos y redoblamos nuestros esfuerzos para ponernos a la altura de las circunstancias y estar preparados de la mejor manera posible, en todos los sentidos y aspectos, para encarar y sortear los nuevos desafíos que se presentan cada día.

¿Cuáles son las claves que han permitido que El DEBER se convierta en el grupo multimedia referente y el más importante de Bolivia?

El servicio a la comunidad. No hay patrones ni por arriba ni por abajo. En el Grupo EL DEBER, no tenemos otro objetivo que no sea la búsqueda de la verdad y la apuesta por ofrecer a nuestras audiencias un periodismo de calidad y todo lo que eso implica.



Además, siempre buscamos ofrecer los mejores productos y servicios y estar pendiente de lo que las audiencias están demandando o requiriendo. Lo retos se manifiestan de distintas maneras y se plantean de diversas formas, por lo que hay que estar convenientemente preparados no solo para poder encararlos, si no superarlos.

En ese sentido, durante el pico alto de la pandemia el año pasado, el cual dejó sin efecto las actividades sociales y deportivas, entre otras, EL DEBER ideó nuevos suplementos relacionados con lo que demandaban las audiencias en ese momento (sobre todo, temas de salud y entretenimiento): Doctor Salud y Entretenimiento y Servicios, para cubrir las necesidades más apremiantes y urgentes, las cuales deben también ser atendidas desde el punto de la comunicación y los mensajes.

El Grupo EL DEBER va a seguir creando nuevos productos y servicios en la medida que la demanda de las audiencias así lo requiera.

A pesar de que en la actualidad el mundo vive en una era digital, los medios impresos siguen siendo relevantes y los que mayor credibilidad generan en las audiencias, ¿a qué factores se puede atribuir esa fortaleza?

Tiene que ver con la palabra escrita, la cual es perenne en el tiempo y con un hábito que viene desde generaciones: la lectura. Aunque las últimas generaciones, debido a los cambios tecnológicos, no están muy habituadas al manejo del impreso, del papel.

No obstante, considero que el papel, el periódico va a subsistir. Se va a prolongar por un buen tiempo su vigencia, su existencia, porque, entre otras cosas, responde a la saludable costumbre que tiene relación con la lectura y con la credibilidad que brinda.

Confío plenamente en que el papel, el impreso, va a mantener su vigencia e importancia durante este tiempo de la digitalización y de las transformaciones tecnológicas de la comunicación.



¿Cómo vislumbra el futuro de los medios de comunicación en el país y el rol que jugará EL DEBER?



El futuro es impensable sin medios de comunicación que fortalezcan la oferta de periodismo de calidad y con todo lo que eso implica; es decir, independencia, servicio a la comunidad, búsqueda de la verdad y el compromiso con la sociedad a la que se deben.

Ese es el compromiso de los medios que se renueva día a día y que se deberá seguir asumiendo a pesar del avance del tiempo. No veo en esencia otra alternativa o posibilidad que garantice la subsistencia de un medio de comunicación o de una plataforma mediática.

En ese contexto, por su puesto hay que seguir el ritmo y el curso de las trasformaciones y de los avances tecnológicos. No es lo mismo el periodismo que se hacía hace 10, 15 ó 20 años al que se hace hoy, debido a las innovaciones, transformaciones y el cambio de los hábitos en las audiencias que se producen, con cada vez mayor rapidez en la actualidad.

Lo que se deberá mantener en los medios de comunicación es su esencia, que tiene relación con la credibilidad, veracidad, vocación de servicio y con una búsqueda insobornable de la verdad.