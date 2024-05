La oposición no encuentra el camino hacia la unidad y surgen más rivales del MAS

La oposición boliviana no logra unirse para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2025. Los frentes opositores hablan de unidad, pero dan pocos pasos para lograr un acuerdo.

En ese camino existen denuncias de reuniones de líderes de oposición en Washington, Estados Unidos, con el fin de lograr una estrategia rumbo a los comicios presidenciales. Mientras, se crean agrupaciones que no quieren pactar con opositores tradicionales. En el MAS las grietas también están grandes.

La mayoría de la población le tiene poca fe a la oposición boliviana. Según una encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el 62.2% de los bolivianos considera que la oposición no logrará unificarse para encarar las elecciones generales en 2025.

Resta un año y cinco meses para las elecciones generales de 2025. No hay líderes sobresalientes en la oposición y tampoco intenciones de unidad. Solo el Comité Nacional de Defensa por la Democracia (Conade) busca que la oposición vaya a estos comicios en un solo bloque. Los partidos dicen que es prematuro hablar del escenario electoral que viene.

Desde esa fecha, no se conocieron más intenciones de unidad en la oposición. Christian Luque, activista de la plataforma ciudadana ‘Vos, Yo, Nosotros’, expresó su deseo de alcanzar la unidad en las próximas elecciones , con el propósito de “restaurar la libertad, la democracia y la justicia”.

Según la encuesta del Celag, el 58% de los consultados no avala ningún nombre para ser el próximo candidato que enfrente al partido oficialista.

Para el Gobierno es difícil que la oposición logre unirse. El viceministro de Gestión Institucional, Gustavo Torrico, cuestionó el rol del Conade, argumentando que estaba compuesto únicamente por un pequeño grupo de personas que no representan “a nadie”.

“Ellos no podrán lograr una unificación. ¿A quiénes unificarían? Ya lo hemos dicho varias veces, desde el oriente no aceptarán un movimiento proveniente de los collas. Tienen sus propias agendas, con su autonomía, su racismo y su clasismo”, afirmó Torrico.

Denuncia de MacLean

“Yo sé que Samuel (Doria Medina) estuvo aquí en Washington y que se ha firmado un pacto secreto entre dos o tres candidatos tradicionales para hacer sus cosas (...) Bueno, esta cosa no puede ser entre tres o cuatro paredes, no puede ser ‘yo te doy’, ‘tú me das’, ‘este ministerio para ti’. Esto tiene que ser abierto, ventilado, transparente, democrático”, afirmó MacLean en una entrevista con el programa Cabildeo.