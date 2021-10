Cómo ayudar a un amigo a dejar de beber

Escucha esta nota aquí

Por: EL DEBER / The Guardian

Las personas que no beben, sea cual sea la razón, saben que estar libre de alcohol no significa el fin de socializar o divertirse. Pero para algunas personas, darse por vencido o reducir drásticamente el consumo de bebidas es un gran paso.



“Muchas personas tienen una dependencia del alcohol leve o moderada”, dice Richard Piper, director ejecutivo de Alcohol Change, de Inglaterra. “No significa que estén al borde de la muerte, pero tendrán un riesgo elevado de cáncer y enfermedad hepática. Lo más importante es que no podrán dejarlo cuando lo intenten; esa es claramente la señal de que alguien tiene un problema”

Aquí algunos consejos sobre cómo apoyar a alguien que ha decidido permanecer sobrio.

Como si fuera dejar de fumar

El alcohol está arraigado en nuestra cultura, por lo que cualquier persona que se rinda puede ser cuestionada por amigos y familiares, a pesar de que es potencialmente adictivo y dañino. Piper sugiere verlo como cigarrillos. “¿Cómo te sentirías si un amigo quisiera dejar de fumar y hubiera comenzado a tener éxito? Sería positivo, comprensivo. Y si estuviera vacilando, le recordarías cuánto tienen por ganar y lo bien que lo ha hecho. Si está luchando por darse por vencido, es porque tienen una adicción leve o moderada. Así que ayude a las personas que están reduciendo el consumo de alcohol, de la misma manera que ayudaría a alguien a dejar de fumar”.

Apoyo activo

Si alguien se rinde porque reconoce que su consumo de alcohol se ha vuelto dañino, anímelo a crear un sistema de apoyo. “Ya sea unirse a una comunidad sobria en línea o ver a un terapeuta, [o] quizás ofrecer llevarlos a su primera reunión de Alcohólicos Anónimos, dice Emily Syphas, fundadora de Sober and Social, que en Inglaterra organiza eventos sin alcohol. Para consultas acerca de AA puede hacerlo en la calle Vallegrande Nº 562 o al: 336-8182 /33 3-29720 – (591) 613 70336. “Escuche a la persona, mientras le ofrece un espacio libre de juicios para explorar cómo se siente”. Sin embargo, no todo el mundo quiere hablar, dice Katie Brunsdon, quien escribe el blog Stylishly Sober. “Tal vez alguien esté preocupado por tener un problema de adicción pero no está listo para admitirlo, por lo que solo quiere ver si puede dejar de beber”.

Sentirse comodo

Syphas sugiere una charla sobre lo que es y lo que no es aceptable (recuerde, estas cosas pueden cambiar dependiendo de la etapa en la que se encuentre esta persona). “No a todos les gusta usar la palabra sobrio, no todos se identifican con la palabra alcohólico y pueden sentirse más cómodos usando terminología como sin alcohol, no bebedor o abstemio, lo que sea que funcione.

Cree una comprensión de sus necesidades: ¿Hay personas, lugares o cosas que deba evitar? ¿Cuáles son tus factores desencadenantes? “Para algunos, las versiones sin alcohol de vino o cerveza pueden ser útiles; para otros, es lo contrario. ¿Les importa si toman una copa de vino cuando están juntos, o les resultaría difícil? Estas son las cosas que debe averiguar de antemano, pero también tenga cuidado de cómo las cosas pueden cambiar en el momento. “Los desencadenantes no siempre son fácilmente identificables”, dice Brunsdon.

Actividades sin alcohol

Puede ser difícil para ellos, especialmente al principio, estar en un bar, así que planifique otra cosa”, dice Syphas. “Podría ser una clase de ejercicios, un café o un brunch o algo en el que el alcohol no sea el evento principal”.

Socializar

Si es un pub donde un grupo de larga data continúa reuniéndose sería peor dejar de invitarlo, dice Syphas. “El hecho de que no estén bebiendo no significa que ahora no puedan socializar. Socializar puede mejorar sin alcohol”, señala Piper. “La calidad de escucha es mejor, la gente no alza tanto la voz, las conversaciones no son tan repetitivas. Mucha gente aprende que no se trata de ‘estar en el pub con mis amigos con alcohol’, sino de ‘estar en un pub con mis amigos’, eso es lo bueno”.

Mantente sobrio también

Esto ayuda en una situación en la que se espera beber. “A veces, las situaciones sociales pueden ser complicadas y pueden tener miedo de quedarse fuera o un poco de ansiedad social por no beber”, dice Syphas. “Ofrécete para ser su compañero sobrio”.

Sin vergüenzas

“Una de las experiencias más comunes”, dice Piper, “es que parece que te interrogan sobre la posibilidad de rendirte. Evite el ‘¿por qué?’. No necesitan justificar no beber “. La vergüenza sobria, dice, “es cuando alguien no bebe y se le hace sentir que es una mala elección”. Incluso si no quisieras avergonzar a un amigo, otros en un grupo podrían hacerlo.

Tenga opciones para beber

Si invita a salir a un amigo que está dejando de tomar alcohol asegúrese de que haya muchas otras bebidas disponibles en el lugar donde será la reunión.

La bebida sin alcohol la puede servir en un vaso similar al de los otros “Servir bebidas sin alcohol en vasos adecuados es una cosa pequeña, pero marca una gran diferencia, dice Brunsdon. Si todos los demás tienen una copa de champán o vino, ayuda sentirse incluido y valorado”.