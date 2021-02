¿Cómo mantenerse bien hidratado?

Escucha esta nota aquí

En teoría, debemos beber entre seis y ocho vasos al día, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Muchas personas incluso no les gusta beber agua pura o les resulta desagradable el consumir durante todo el día. Sin embargo en verano o en un clima cálido y húmedo, que es el habitual en Santa Cruz, es indispensable estar hidratado. Los especialistas indican que se lo puede hacer consumiendo de manera adecuada otros alimentos.

Frutas y verduras

Casi todas las frutas y verduras son principalmente agua (excepto maíz, guisantes y papas). Los pepinos tienen el contenido de agua más alto de cualquier alimento sólido, al 95 %. Otras opciones principales son el apio, la coliflor, la espinaca, el brócoli, las verduras de hoja verde oscura y los tomates (técnicamente una fruta).

No hay cómo equivocarse con todas las frutas, especialmente con la sandía, el melón, las fresas, los kiwis y las naranjas. Si está controlando las calorías, incluya todos los productos, pero cambie más verduras en lugar de frutas adicionales. Las ensaladas son la opción de comida todo en uno perfecta para un impulso de fluidos.

Té y café

Aunque la cafeína es un diurético suave, para las personas sanas es poco probable que unas pocas tazas de café o té promuevan la deshidratación; todavía hay mucho más líquido contribuyendo que la pequeña pérdida de agua causada por la cafeína. Pero si es un gran consumidor, cambie a descafeinado después de algunas tazas, para optimizar su ingesta de líquidos.

Sopas

Caliente o fría, obtendrá la misma hidratación eligiendo una sopa sin grasas o vegetal. Pruebe un poco de gazpacho, a menudo llamado “ensalada líquida”. También haga su propia sopa con ingredientes que sean nutritivos . Eso de que las sopas son solo para invierno es un mito .

Lácteos y otros

No olvide la leche descremada o baja en grasa para refrescarse por completo, junto con muchas proteínas, calcio y vitamina D. Y si no puede beber leche (o elige no hacerlo), pruebe una taza de leche de almendras, soja o leche de coco para ayudar a hidratar; todos estos están fortificados con nutrientes adicionales.

Bebidas con alcohol

Si bien es un líquido, el alcohol también es un diurético, lo que hace que el cuerpo pierda agua. Beber con moderación no debería representar un problema, pero asegúrese de no hacerlo en un día caluroso. Es mejor evitarlas .

Otras opciones

Para la mayoría de las personas, aumentar la ingesta de líquidos es el enfoque principal para prevenir la deshidratación en cualquier época del año. Pero lo que es más importante es el equilibrio de agua y electrolitos (sal) del cuerpo.

Asegúrese, especialmente cuando esté al aire libre en el calor o haga ejercicios, de incluir las sales adecuadas con una bebida deportiva, formulada para hidratar y restaurar los electrolitos que tanto necesita. O coma un pepinillo o dos.