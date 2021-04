Cómo salir de la violencia abordando el respeto desde la niñez

Escucha esta nota aquí

Es como si fuera una gotera de un grifo que no se puede cerrar y que cada día permea con sangre la sociedad boliviana. Solo en el primer trimestre de este año suman más de una treintena los feminicidios en el país y ya se ha superado la cifra del año pasado, en el mismo periodo. A la vez, gotean a diario las denuncias de violaciones, acoso sexual y maltrato a mujeres de todas las edades y condición social, pero se sabe que es más lo que se calla que lo que se llega a saber.

En ese contexto hostil, que se ha evidenciado que es cotidiano, se tiende a poner el acento en la cultura del miedo, donde las mujeres son las que deben tomar precauciones: no salir solas, tener ciertos protocolos de seguridad y otras recomendaciones orientadas a cuidar de las posibles víctimas, que son válidas y adecuadas, pero que no combaten el problema de fondo.

En ese sentido, ¿cómo se debe abordar la educación en equidad de género, en especial de los niños para que se logre cambiar ese oscuro panorama? “Es un problema estructural y complejo. No se resuelve con cuatro recetas o frases que se puedan decir. Cuando hablamos de educación con equidad de género estamos hablando de que el Estado debe asumir una serie de políticas de igualdad y cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo a características diferenciadas que cada sociedad le da a varones y mujeres. Pero esas características no son solo atributos o cualidades, también define, establece y jerarquiza roles, expectativas y derechos”, advierte la educadora y filósofa Carol Gainsborg y señala que “el género es un elemento más para construir una sociedad en la que existe relaciones de poder desiguales que limitan el ejercicio de derechos, en este caso de las mujeres. Entonces, esa cultura del miedo es una forma de pretender atender el tema, de hablar de la situación sin modificar nada y más bien naturalizar la violencia y hacer responsable a la víctima de la situación sin cambiar nada de lo que está pasando, como la campaña que sacó hace poco el Viceministerio de Seguridad Ciudadana” (“Si te muestras todita, peligras solita”).

Transversales

La igualdad o equidad de género significa que las niñas, los niños, los hombres y las mujeres merecen las mismas oportunidades y el mismo trato. Si los niños comprenden lo que significa, es más probable que también comprendan que tratar a las mujeres de manera irrespetuosa y ser violentos con ellas no está bien.

Para poder desarrollar una educación que busque la equidad de género primero que nada es importante una transformación de los planes de estudios, que tienen que ir acompañados de otras transversales, como por ejemplo el concepto de interculturalidad, que en Bolivia viene a ser fundamental, indica Gainsborg; eso “porque si eres indígena, mujer y pobre eres tres veces discriminada”, advierte la educadora, que también considera fundamental el derecho a una educación sexual integral, no bioligicista, que no esté basada en el temor, ni que sea sexista y no se maneje con estereotipos de lo que es el varón y la mujer.

Una educación sexual integral, implica un conjunto de actividades para que los chicos y las chicas, de acuerdo a sus edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, asumir valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, conocer y respetar el derecho a la identidad, la no discriminación y el buen trato.

Pero además de eso, se necesita capacitar a los educadores. “Nosotros tenemos una población de maestros que es altamente conservadora, que tiene una fuerte influencia religiosa. No porque atente ni diga que esté contra la religión, pero hay una limitante cuando es la religión la que define la moral de las personas y esta moral se antepone a los derechos de las siguientes generaciones. Si no tienes a gente formada en este tema no servirá de nada que tu cambies el plan de estudio”, señala Gainsborg.

Desde el ejemplo

La prevención de la violencia contra la mujer comienza con un modelo de conducta temprano y hablando con los niños sobre las relaciones respetuosas y las actitudes positivas hacia las niñas y las mujeres. Los padres juegan un papel vital en ayudar a que sus hijos a desarrollen actitudes respetuosas. Eso es porque son el modelo a seguir más importante que tienen. Aunque los niños adoptan creencias y actitudes del mundo que los rodea, lo que los padres hacen y dicen guía su comportamiento, las actitudes y las creencias a corto y largo plazo.

“Acciones puntuales y directas, como evitar los privilegios de varones frente las mujeres, que los roles de padre y madre dentro de la casa sean igualitarios, como el compartir las tareas. De igual modo, que el padre sea participe de la educación emocional y del cuidado de los hijos o que sea participe del cuidado de familiares ancianos o enfermos, también es fundamental”, explica la educadora, que señala también el efecto negativo si hay un divorcio entre lo que se dice y en realidad se hace. “En un niño hace mucho daño; genera una disonancia cognitiva total, porque hace corto circuito en el cerebro. Por ejemplo ver a su padre que insulta a su madre, la calla, la controla a través del dinero que es violento o hace trampa”.





Respeto

El respeto es una parte esencial para formar relaciones saludables y felices con amigos, familiares y parejas románticas. La mejor manera de enseñarle a su hijo sobre las relaciones respetuosas es modelar el respeto en sus propias relaciones.

“A los chicos hay que hablarles claro y con la verdad. Los niños entienden una consigna concreta, como que no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan a ti, ya sea una burla a otra persona o denigrarla. No hablar de las cosas hace que aprendan por imitación sencillamente. Si en tu casa no pasa el niño no lo va hacer y el momento en que lo detecte fuera de tu casa se va dar cuenta que hay algo raro y que no está bien. Si hacemos que los chicos crezcan así podríamos ahorrarnos muchos problemas como sociedad, pero para eso tenemos que despertar los adultos y hacer lo propio”, comenta Gainsborg y reflexiona que “somos una sociedad bastante violenta (a distintos niveles: sicológico, emocional e incluso económico). Hay mucho daño que tiene que curarse, pero para eso una sociedad tiene que mirarse y estar dispuesta a enfrentarse y a resolver las cosas, cosa que no nos interesa mucho, porque siempre ‘hay otros temas más urgentes que atender, luego veremos cómo nos sentimos’, entonces también es un tema de prioridades”, concluye.

Otros ámbitos

Gainsborg, que también ha sido docente de ética, señala que no se debe dejar de cuestionar el rol de los medios de comunicación en la forma que presentan los feminicidios y que también influyen en la mirada que se tiene de la violencia de género. “Debemos cuestionar a los medios que espectacularizan el feminicidio, como revictimizan a las víctimas, cómo convierten a los agresores en una especie de monstruos, primero para otorgarles un poder enorme y por otro lado, separarlos del resto de los hombres normales o reconocidos socialmente como si este tipo de violencia fuera algo extraordinario, como si fuera algo que solamente le sucede o lo hacen sujetos antisociales, gente enferma, cuando los agresores tal vez están en casa. Las violaciones muchas veces los cometen familiares, reflexiona la educadora.

A la par cuestiona que se distorsione el discurso del feminismo y que apela a la familia, la moral, a la heterosexualidad como las únicas verdades que hay que sustentar, además de recurre al miedo en la gente para que no se cuestione el orden establecido “y del miedo al odio hay un paso” sostiene Gainsborg.





Fotos:

1. Actitud . La violencia contra las mujeres proviene de actitudes

sexistas



2.Diga no. Hágale saber a su hijo que no tiene que tolerar el maltrato.



3.Emociones. Sin importar el sexo, que puedan expresar sus emociones es

importante