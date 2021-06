Conoce la historia de The Weeknd, el nuevo rey del pop

Escucha esta nota aquí

La vida de The Weeknd se inicia el 16 de febrero de 1990, fecha en la que nació. Su verdadero nombre es Abel Makkonen Tesfaye. Es de Toronto, Ontario, Canadá y es actualmente uno de los cantantes y compositores más influyentes y populares.

La madre y la abuela de Tesfaye emigraron en la década de 1980 a Canadá desde Etiopía, y su primer idioma fue el amárico. Sus padres se separaron poco tiempo después de su nacimiento así que se crió con su madre. “Una gran mamá, muy protectora, muy culta”. Su abuela materna estaba cerca, pero por lo demás la madre de Tesfaye “estaba sola. Ella tenía tres, cuatro trabajos. Trabajos de madre soltera. Como ves en las películas”, contó años atrás a The Guardian.

Su mejor amigo en la escuela era otro niño de Scarborough llamado La Mar Taylor. En 2007, a los 17 años, se convencieron de dejar la escuela y se dedicaron a ‘la fiesta desenfrenada’.

Tesfaye finalmente consiguió un trabajo y, al mismo tiempo, comenzó a escribir canciones sobre el uso de drogas, el sexo casual y la alienación. Se cruzó con el músico y productor Jeremy Rose y empezaron a trabajar juntos. Su colaboración dio como resultado tres canciones que pronto se hicieron populares: The Morning, Loft Music y What You Need, con letras en parte cantadas y en parte rapeadas.

Cuenta que eligió su nombre artístico, cortando una “e” de “the Weekend” para evitar que sea similar al de una banda canadiense que ya era conocida.

Su popularidad creció exponencialmente después de que sus canciones se publicaran en el blog del rapero canadiense Drake.

Con Drake como admirador y patrocinador, Tesfaye tuvo un mayor acceso a oportunidades de grabación, y en marzo de 2011 había reunido un ‘mixtape’ de nueve canciones, House of Balloons , que lanzó como descarga gratuita.

El álbum ganó la atención de la crítica y fue preseleccionado para el Premio de Música Polaris de Canadá. Tesfaye hizo su primera aparición pública como The Weeknd en un club nocturno de Toronto en julio de ese año. Lanzó dos temas gratuitos más en 2011, Thursday y Echoes of Silence . Además, contribuyó al lanzamiento de Drake 2011 Take Care .

The Weeknd se asoció con Republic Records en septiembre de 2012. Dos meses después lanzó Trilogy , compuesta por versiones remasterizadas de sus canciones anteriores; se convirtió en un éxito de ventas. Sin embargo, el primer álbum de estudio de The Weeknd, Kiss Land (2013), no logró penetrar más allá de sus fans.

Posteriormente, The Weeknd le pidió ayuda a su compañía discográfica para crear canciones. El resultado fue una relación profesional con el exitoso productor sueco Max Martin y un dueto con la estrella del pop Ariana Grande en Love Me Harder.

La canción, lanzada en 2014, alcanzó el top 10. Los siguientes tres sencillos de éxito de The Weeknd, Earned It, The Hills, y Can’t Feel My Face, aparecieron enBelleza detrás de la locura (2015). En 2016, The Weeknd ganó el premio Juno de Canadá al artista del año. También ganó premios Grammy a la mejor interpretación de R&B por Earned It, y Beauty Behind the Madness se llevó el premio al mejor álbum urbano contemporáneo. Además, Earned It, que se incluyó en la banda sonora de la película Cincuenta sombras de Grey (2015), fue nominada a un Premio de la Academia en 2016.

El éxito de The Weeknd continuó con Starboy (2016), que contó con colaboraciones con Kendrick Lamar y Daft Punk . Fue un éxito comercial y ganó un Grammy al mejor álbum urbano contemporáneo. Su próximo lanzamiento,My Dear Melancholy, (2018), recordó los sonidos atmosféricos y temperamentales de su música anterior . El cinemático e introspectivo After Hours (2020) fue elogiado por la crítica y, al igual que su lanzamiento anterior, debutó en la cima de las listas y fue el pasaporte para que actuara en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2021.

Sin pelos en la lengua, el músico ha dicho que los Grammy “siguen siendo corruptos” después de no recibir nominaciones en la última lista de premios por su álbum de 2020 After Hours , ni por el sencillo de 2019 Blinding Lights, que se convirtió en la canción más importante del año pasado. Muchos le dan la razón.

Lea también Extra La lección el maestro: dejaron huella en sus alumnos, hoy ellos los recuerdan Este 6 de junio se conmemora el Día del Maestro. Conoce los testimonios de alumnos que fueron guiados por reconocidos personajes nacionales