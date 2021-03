Conoce la historia detrás del video viral del niño de la tienda Oxxo

Mundo

Padre obliga a su hija a disculparse por bailar twerking y publicarlo en TikTok

"Este video lo estoy grabando para pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro. No fue la educación que mis padres me enseñaron", dice la joven frente a la cámara.