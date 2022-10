Contrapunto cumple 29 años de vida

La calidad interpretativa, el desempeño musical y la unidad del grupo vocal son tres aspectos que se evidencian de manera inmediata. No importa si llueve o truene, sus ensayos de tres veces por semana no se suspenden. “Ahora son ensayos-turnos”, bromea el director que viene dirigiendo al grupo desde su fundación, cuando eran parte del coro Santa Cecilia. “Yo trabajaba con los solistas y un día dijimos por qué no hacemos un grupo. Lo hicimos y representamos al coro y nos desvincularon”, cuenta.

Tienen una rutina marcada desde sus inicios y se reúnen a ensayar nueve horas semanales “Haya o no haya contrato nos vemos lunes, miércoles y viernes por las noches. Eso nos mantiene ejercitados y cerca todo el tiempo”, destaca Frías. “Cuando no tenemos ensayo por algún motivo, nos extrañamos. Somos una familia, aparte de cumplir con una rutina estricta, cumplimos con el deseo de estar juntos y tomarnos un café”, añade la cantante, que también brinda su hogar como lugar de ensayo.

Si algo cuidan en Contrapunto es al público. Lo respetan de tal manera que no sacan un tema hasta que no esté en condiciones y tampoco hacen playback. “Solo una vez hicimos playback en televisión, porque no tenían un buen equipo de sonido, pero fue la única vez, no está bien hacer eso”, insiste Talavera.