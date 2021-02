El confinamiento empuja a elegir una vida en el campo

Escucha esta nota aquí

Mónica Ameller se fue a vivir al campo, a la casa de una hermana que había fallecido. El sitio se encuentra, aproximadamente, a dos kilómetros de Paurito. Se fue debido a la pandemia; ella, junto con su esposo y su perro, quisieron alejarse de todo por un tiempo y encontraron en ese pequeño lugar lo que buscaban.

Sin embargo, razones económicas y de trabajo obligaron a la pareja a volver a la ciudad, pero les quedó claro el objetivo de que su vejez la vivirán allá.

Ameller califica la decisión de retornar como acertada y vivir en el campo una maravillosa experiencia en el sentido de convivir con la naturaleza, “de conocer y disfrutar de los animales y hacer pan y olla común a leña”. “Aprendí mucho de la gente más necesitada, un sentido de solidaridad y ayuda al prójimo. Fue increíble, ellos se organizan muy bien para preparar sus ollas y están prestos para auxiliar a cualquiera que lo necesite”, explica, acerca de la gente de la zona.

El caso de Ameller y su esposo es más común de lo que se piensa en estos tiempos. En el mundo urbano, irse al campo siempre ha sido un ideal de fuga hacia la buena vida, y nunca la ciudad nos había apresado tanto como durante la pandemia del coronavirus.

A pesar de los motivos que obligan a volver, hay indicios puntuales que apuntan a un mayor interés ciudadano en dejar la urbe por el campo, una tendencia que se conoce como neorrural.

El encierro en un entorno natural, lleno de verde, se ve como una medida mucho más tolerable en el campo que en la ciudad, así que mudarse puede ser lo más lógico.

El contacto con la naturaleza, prácticamente, en todo momento y en todo lugar es una realidad. Asistir a los cambios de estación de forma consciente, también. Y el mirar hacia cualquier lado y darse cuenta de que en el horizonte no hay una selva urbana de edificios es otra ventaja.

Pero, también, mudarse al campo puede ser más caro, complicado y frustrante de lo que parece, así que muchos recogen sus cosas y se vuelven a la ciudad. Entonces, se trata de saber a lo que uno se enfrenta y vivir para contarlo.

El descanso

La pandemia aceleró la transición para Gonzalo Arteaga Gamarra. Su casa de campo se llama El descanso y se encuentra en Chochís, a 368 kilómetros de la capital cruceña, sobre la carretera a Brasil.

Arteaga vivió en Nueva York casi 11 años. Cuando retornó a Santa Cruz se encontró con una ciudad caótica y ruidosa, que lo llevó a buscar un lugar sin tanta interferencia y estrés.

Una propiedad al pie del legendario cerro El Portón, que compró hace una década, se convirtió en un refugio para alternar los días entre el campo y la ciudad. Luego se tornó en el lugar ideal para vivir el aislamiento social obligatorio que las autoridades sanitarias impusieron durante 2020.

Gonzalo comparte esa sensación con la gente que llega al lugar y queda fascinada con la exuberancia del paisaje, tal como le ocurría a él en su niñez, como a todo el que pasaba en el viejo ferrocarril hacia Brasil, adonde la juventud viajaba en los años 70 y 80 con muchos sueños e ilusiones.

Arteaga buscaba un hogar en sintonía con su visión de la vida, que tiene que ver con elevar las vibraciones a través de una sana y equilibrada alimentación y el contacto con la naturaleza.

“En lugares como este uno aprende a apreciar la vida y a conocerse interiormente. Ese es el motivo por el cual estoy aquí”, asegura, mientras prueba una ensalada de palta, lechuga, tomate y cebolla extraídos de su huerto personal.

En El descanso vive solo, desapegado de todo lo material, apenas con lo necesario para comunicarse con el mundo exterior a través de las tecnologías que todos tenemos al alcance en la actualidad. Allí reflexiona sobre el momento que vivimos y pone en práctica una filosofía que se alimenta de las energías positivas que nos rodean.

“El mundo está viviendo una transición. La vida sociocultural en la Tierra se está ‘reseteando’. Los humanos nos estamos adaptando a una nueva forma de vida. Y todo parte desde un cambio individual, de cada ser que habita este planeta. Va a depender de cada uno preparase para este cambio”, asegura.













Una oportunidad



El cuerpo es un reservorio de todas las experiencias que impactan a nivel emocional y éstas tienen su correlato físico. Y ocurre que a veces son tan repetidas que desaparecen de nuestra conciencia y se vuelven un hábito.

Laya Glueckstein es una terapeuta Integral alemana que llegó hace 25 años a Bolivia buscando nuevas experiencias, sin imaginar que encontraría el lugar donde se quedaría a vivir.

En un paraje ubicado en el municipio de La Guardia halló un espacio totalmente diferente a la gran Múnich, de dónde provenía.

El verde, los animales y el aire puro la convencieron de construir un hogar a 16 kilómetros del centro de la ciudad, donde todavía queda espacio para soñar, para ir por más, para generar un mundo nuevo, desde cero, desde la potencia creadora vital que pregona a través de las clases de yoga y meditación.

Sus programas han tenido mucho éxito. A ella acuden personas que necesitan calma interior, gente que está cargando una mochila muy pesada y necesita quitársela.

“La naturaleza sana, es algo que está demostrado, como también que hay gente que se resiste a buscar esta sanación, porque tienen demonios a los que temen enfrentar, entonces, empiezan a aceptarlos”, opina Glueckstein, que está creando una comunidad con las personas que la buscan para alejarse del caos.

“Cada mañana es una oportunidad de vivir y uno debe estar agradecido de despertarse vivo en estos tiempos”, comenta.

“Se supone que nuestro camino en esta vida es individual, yo creo que necesitamos a alguien que nos ayude a caminar, pero respeto a los que deciden seguir solos. En este lugar he encontrado mi propia sanación, dejé mi carga en Alemania y ahora estoy agradecida con cada planta, con cada animal con cada rayo de sol que me da energía y me sana”, añade.

Laya señala que la pandemia ha logrado que abramos los ojos, después de vivir tanto tiempo presas del consumismo, y que aprendamos a valorar las cosas sencillas pero significativas.

“Nos rajamos el trasero trabajando, ¿para qué? para darnos cuenta de que no necesitamos nada más que techo, ropa, comida y amigos. Desde hace varios años hay una tendencia que nos dice que menos, es más. Y eso se puede aplicar para todo, porque con menos comida tenemos más disfrute y con menos tensión nuestro cuerpo se siente mejor. Es un camino, una decisión”, asegura.







Cerca, pero lejos



Líder Justiniano añora esos fines de semana de antaño, cuando las familias cruceñas se trasladaban a las quintas cerca del río Piraí a bajar frutas de los árboles, disfrutar de un locro preparado a leña y jugar en medio de la vegetación.

Convencido de que esos tiempos no se han ido del todo, lleva adelante un proyecto habitacional en Terebinto (por la zona del Urubó), denominado Mi Quinta, que ofrece la posibilidad de vivir o pasar un fin de semana en medio de la naturaleza.

Son terrenos que sus padres, Líder Justiniano Colodro y Esther Velasco, adquirieron hace 50 años y, desde entonces, ha sido una referencia ineludible a la hora de decidirse a vivir en un lugar tan cercano, pero, a la vez alejado de la ciudad. Por eso propone a todo aquel que le interesa algo intermedio entre lo rural y lo citadino, casas rodeadas de vegetación con vista al río y con la experiencia de llegar por caminos de tierra, como era antes.

“Lo bonito es llegar con el barro, el objetivo de esto es experimentar una vida campestre, con una perspectiva familiar. También hay una perspectiva social para grupos de amigos, comparsas o fraternidades”, indica Justiniano.





ALGUNOS CONSEJOS PARA SOBREVIVIR AL SUEÑO DE VIVIR EN MEDIO DE LA NATURALEZA

La pulsión de huida de la ciudad hacia el idilio campestre, de la búsqueda de respuestas fuera del marasmo urbano, ha estado ahí desde tiempo inmemorial.

La contemplación de la naturaleza en sí misma está muy bien, pero no es un proyecto, y viniendo de una cultura ciudadana es difícil que te llene más de un ratito al día. El resto del tiempo debe ser llenado con algo más que tedio, así que es necesaria una meta, o varias.

Prepara el dinero (o la manera de conseguirlo). Incluso si quieres dedicarte a la agricultura y ser autosuficiente, e incluso si lo logras, los inicios exigen, como cualquier inicio, una inversión. Un colchón monetario es necesario para la transición.

Haz un cálculo igualmente detallado de las cosas que crees que necesitas. Al cabo de un tiempo, comprenderás que la mitad eran innecesarias pero que te faltan otras 100 que sí eran imprescindibles, incluyendo maquinaria pesada y ligera de todo tipo que no conocías.

Al principio notarás una cierta liberación y pensarás que puedes sostener el horario que te apetezca, o ninguno en absoluto. Error. En el campo, la gente vive con el día: se levantan con el sol y se acuesta cuando este se pone.

Consigue una casa que sea del tamaño que necesitas. Lo suficientemente grande para que haya espacios de trabajo separados.