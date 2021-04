El sueño del padre de Bob Esponja

Escucha esta nota aquí

Por: EL DEBER / The Independent

Cuando eligió la animación como carrera, Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja, estaba preparado para pasar toda su vida como un “artista muerto de hambre”.

El animador y productor, que falleció a los 57 años en 2018, a consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía, no esperaba que su peculiar caricatura ambientada en un charco de marea atrajera nada más que a un pequeño grupo de personas. Pero Bob Esponja fue y es un gran éxito y cuenta entre sus fanáticos al expresidente Barack Obama. Además, superestrellas, como David Bowie y Johnny Depp han prestado su voz a los personajes de Hillenburg.

La serie ha ganado varios premios Emmy y generó más de millonarios ingresos. Sin embargo, el dinero no fue lo que más le interesó a Hillenburg, sino que su famoso persona logre concienciar acerca de la protección del ecosistema marino.

Inicios

Stephen McDannell Hillenburg nació en Fort Sill, Lawton, Oklahoma en 1961. Su padre trabajaba para el ejército de los Estados Unidos y su madre era maestra. Un año después del nacimiento de Stephen, la familia Hillenburg se mudó a Anaheim, California, donde su padre comenzó una nueva carrera en la industria aeroespacial.

En la escuela, Hillenburg demostró ser una promesa como artista. Al mismo tiempo, estaba fascinado por la vida marina. Le encantaron los documentales submarinos del explorador francés Jacques Cousteau, mientras que su interés por la animación fue provocado por una visita al festival Tournée of Animation en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Allí vio la película surrealista del animador holandés Paul Driessen The Killing of an egg . Hillenburg explicó más tarde: “Esa fue la película que pensé que era singularmente extraña y que se alojó en mi cabeza desde el principio”.

Como estudiante, Hillenburg combinó sus dos intereses en la Universidad Estatal de Humboldt, donde estudió biología marina, tomando el arte como segunda materia. Cuando se trataba de encontrar trabajo, inicialmente ganó la ciencia marina.

Poco después de graduarse, Hillenburg tomó un trabajo enseñando biología marina a niños en el Instituto Marino del Condado de Orange.

Para ayudar a que sus lecciones fueran más interesantes, Hillenburg escribió un cómic llamado The Intermareal Zone. El cómic presentaba una serie de criaturas marinas antropomórficas, incluida una llamada Bob la Esponja. Hillenburg no logró publicar el cómic fuera del instituto, pero la experiencia de escribir y dibujar a los personajes reavivó sus ambiciones artísticas. Regresó a la universidad y obtuvo una maestría en animación experimental del Instituto de Artes de California.

Mientras estudiaba para su maestría, Hillenburg realizó un cortometraje que atrajo la atención de Joe Murray, creador de la serie de dibujos animados de Nickelodeon, Rocko’s Modern Life. Murray le ofreció a Hillenburg su primer trabajo profesional en el mundo de la animación, como director de Rocko, que luego siguió un período como escritor en Rugrats . Pero pronto quiso crear algo propio.

Regresó a The Intermareal Zone en busca de inspiración. Bob la Esponja en realidad parecía una esponja marina, como correspondía a su papel educativo, pero Hillenburg quería que su nuevo personaje principal, Bob Esponja, tuviera una apariencia física que coincidiera con su personalidad. Se decidió por una esponja de cocina cuadrada como modelo, diciendo que “parecía encajar con el tipo de personaje que estaba buscando: un bicho raro un tanto nerd y absolutamente limpio”.

El personaje combinó el conocimiento de Hillenburg sobre el océano, su pasión por la animación y su amor por los comediantes de antaño, como Laurel y Hardy.

Su gran sueño

A lo largo de su vida, Hillenburg permaneció dedicado al delicado ecosistema oceánico. Quizás por esa razón, trató de mantener ciertas normas alrededor del merchandising de Bob Esponja. Sobre todo que no estén asociados a todo lo que perjudique a la vida de las personas en la Tierra.

Los intereses del negocio de la TV y el medio ambiente eran difíciles de casar, pero Hillenburg aún albergaba el sueño de que Bob Esponja podría contribuir a la conciencia ecológica.

En 2001, Hillenburg fue reconocido por ‘Heal The Bay’ por su contribución a la concienciación sobre la vida marina. Más tarde le dijo a The Washington Post : “La gente tiene que reunirse y darse cuenta de lo importantes que son nuestros océanos ... Nos cuida ... Con suerte, si miras a Bob Esponja, verás plancton, cangrejos y estrellas de mar, y quiero cuidar nuestros océanos “.

Hillenburg fue diagnosticado con ELA en 2017. Le sobreviven su esposa y su hijo Clay.