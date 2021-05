Ellos tienen la fuerza: historias de fans y coleccionistas del universo Star Wars

Escucha esta nota aquí

El 4 de mayo se celebra al Día de Star Wars y los fanáticos de todo el mundo se unen para rendir homenaje a la icónica franquicia, que ha existido por más de 40 años, desde que un inquieto y visionario George Lucas dirigiera la primera película que se estrenó el 25 de mayo de 1977. Y es que Star Wars es mucho más que una saga cinematográfica, es un fenómeno global de la cultura popular con infinitas ramificaciones.



En el país



Los fanáticos de la Guerra de las Galaxias de Bolivia también celebrarán con varias actividades. En Santa Cruz, el Club de Fans de Star Wars prepara May the Force be with you, evento gratuito que se realizará el martes, desde las 19:00, en el Urubó Arena Cinemacar.



Esa noche, se proyectará en la pantalla gigante del autocine El imperio contrataca, película escogida como resultado de una votación en la fan page del club.



“Habrá coreografías de lucha de batallas a cargo de los cosplayers, cada miembro podrá asistir con indumentaria de la saga”, comenta Peggy Zapata, responsable de comunicación del club, que está organizado en diversos grupos, entre ellos, el Senado, que integra a los administradores. También incluye coleccionistas de figuras de acción, el club de lectura de libros, cómics y los cosplayers.



La fecha también se celebrará el 9 de mayo, en el coliseo de la Villa 1 de Mayo, con una exposición organizada por un grupo de coleccionistas.



“El objetivo es fomentar el coleccionismo. La gente se dará cuenta de que en los barrios también hay coleccionistas con material muy interesante”, señala Jimmy Antezana, uno de los organizadores de la muestra, que estará abierta al público.





¿Cómo es un fan de Star Wars?



Uno se puede llegar a sorprender por la cantidad de coleccionistas de objetos de la saga en Bolivia y también por la calidad de su material acumulado. Jimmy Antezana, que comenzó con esta afición hace 25 años, es uno de ellos.



“Soñaba con tener una de esas piezas originales de la saga, las cuales apenas llegaban a las tiendas de Bolivia. Cuando uno trabaja, empieza a darse sus gustos y se da cuenta de que puede tener una colección medianamente aceptable”, comenta Antezana, que recuerda que, en un principio, a su esposa le incomodaba la cantidad de juguetes que almacenaba.



“El tiempo me dio la razón, porque gracias a mi colección hemos sobrevivido la pandemia, vendimos algunas de las piezas y eso nos ha ayudado. Claro, no toda mi colección, sino algunas que tenía extra”, agrega el fan, que promueve el coleccionismo como una alternativa para generar ingresos.



“Si hoy adquiero una pieza por 50 dólares, con el paso de los años puede llegar a costar más de 500, eso es algo que el coleccionista sabe valorar”, agrega.



Antezana asegura que las cosas que más se buscan son los personajes vintage, que pertenecen a las primeras películas de la saga. Entre sus artículos que atesora está un caminante (vehículo de caballería del Imperio) que fue construyendo a partir de piezas que encontraba en diversos lugares. Le tomó cuatro años armarlo y hoy es una de las figuras más envidiadas por sus amigos.



Boris Urquizo también guarda una pieza envidiable. Es un Darth Vader de la serie de titanio, que viene en la cápsula y una caja especial, que, asegura, no la piensa abrir.



“Hay piezas en caja que tienen un valor estratégico, más que comercial, porque son muy difíciles de conseguir. Darth Vader es el villano por excelencia, su sola presencia genera emoción. Es impresionante la magia que logra en los niños, a pesar de ser villano”, expresa Urquizo.



En el país, hay coleccionistas de todo nivel, como los fans que hacen cosplay siguiendo los parámetros de Lucas Films y cuentan con la certificación internacional, uno de ellos son la Legión 501. Usan réplicas originales.



Urquizo menciona que, en Oruro, hay una persona que tiene material valuado en 30.000 dólares. “Hay gente que invierte para tener una colección temática diferente, algunos solo colecciona cascos, otros solo sables y otros trajes imperiales oficiales”, añade Urquizo, que junto a un grupo de amigos administra la fan page Rincón Friki Bo.



El caso de Adriana Estévez es el de una coleccionista que logró superar a su esposo, que tenía su propia colección cuando lo conoció. Su colección cuenta con alrededor de 1.000 piezas de figuras vintage en su mayoría.



Ella era fanática de los Ewoks, así que comenzó coleccionando a los pequeños peludos. Ahora tiene todo el universo de la era dorada de la saga.



Estévez es de las que no deja las piezas en su empaque original, elprefiere disfrutar al abrir la caja y vivir la experiencia física con los objetos al tocarlos.



La fanática opta por quedarse con lo viejo conocido porque considera que las piezas nuevas han disminuido bastante de calidad. “Los juguetes ya no son como antes, los vintages tenían varios puntos de articulación, los de Hasbro venían con hasta 22 puntos de articulación. Desde que los vende Disney ya no es como antes”, asegura.



¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 4 DE MAYO Y QUÉ TIENE QUE VER CON EL REINO UNIDO?



La Guerra de las Galaxias se convirtió en una de las piedras filosofales de varias generaciones, que han sido parte del desarrollo de un imperio multimedia que incluye programas de televisión, novelas, cómics, videojuegos y películas.



El 4 de mayo se celebra anualmente el día mundial de Star Wars. Curiosamente, la fecha no tiene nada que ver con alguna conmemoración de la saga, sino con un suceso que indirectamente marcó la historia de la franquicia.



En 1979, Margaret Thatcher fue investida primer ministro de Reino Unido el 4 de mayo de ese año. Para celebrarlo, sus compañeros del Partido Conservador le enviaron una nota que decía “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”, lo que fue un juego de palabras asociado con Star Wars “May the force be with you” (que la fuerza de acompañe), la frase más icónica de la cinta que se había estrenado dos años antes.



Sin tener relación con la ideología de la política inglesa, los fans de Star Wars se apropiaron de la fecha y desde entonces comenzaron a efectuar reuniones y celebraciones cada 4 de mayo.



Según los datos que reunió Spotright, una compañía estadounidense de marketing, tras analizar los perfiles de seguidores de Star Wars, el fan típico de la franquicia de George Lucas suele ser un hombre casado de 46 años.



