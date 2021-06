Pandemia de baile: Tiktok es el lugar de las coreografías

Escucha esta nota aquí

Por Ademar Manjón

Cuenta la historia que en julio de 1518 ocurrió un extraño suceso en la ciudad francesa de Estrasburgo: una mujer comenzó a bailar de la nada, sin que medie algún hecho y sin que se escuchara música a su alrededor. A ella se le fueron uniendo más y más personas, hasta que después de un mes fueron cayendo víctimas de ataques musculares y nerviosos producto del cansancio. El caso se conoce al día de hoy como la epidemia del baile (algunos historiadores la atribuyen a una intoxicación producida por hongos alucinógenos).



Han pasado 500 años desde ese extraño acontecimiento y si uno tiene la aplicación TikTok podría pensar que esa extraña enfermedad se contagia por esta red social china. Los challenges (retos) de baile tiktokeros son la sensación en todo el mundo: una persona presenta un video de menos de un minuto de la coreografía de una canción cualquiera y en minutos es replicada, imitada por otras miles de personas en todo el mundo. Ritmos nuevos, temas clásicos, bailes sencillos, danzas estilizadas, todo sirve para demostrar que están unidos por los movimientos de ese primer video.



Esta propuesta tiene grandes exponentes, quienes gracias a su carisma y versatilidad se han convertido en las estrellas indiscutibles de TikTok. Una de ellas es la estadounidense Addison Rae, que con 20 años tiene actualmente 81 millones de seguidores en esta red y es la tiktokera a la que le va mejor económicamente, según la revista Forbes. Sus videos de baile son tan famosos que gracias a ellos ya debutó como cantante y además actuará en una película.



“Empecé en julio de 2019 cuando chicas de mi estudio de danza empezaron a usarlo. Comencé a bailar competitivamente cuando tenía 6 años y Tiktok se ha convertido en la herramienta perfecta para demostrar mi amor por el baile”, comentó Rae en una entrevista del año pasado para la revista Vogue, donde también daba algunos consejos a la hora de hacer los videos de baile: “La clave es una buena iluminación. Yo siempre intento grabar sobre la hora de comer, es un momento en el que hay una buena luz”.



Los challenges



Si usted, amable lector, bordea los 40 años de edad o más, quizás se esté preguntando qué es TikTok y qué son esos challenges. Acá va una breve explicación:



Los challenges son videos en forma de reto. Normalmente, los challenges están acompañados de un baile o una canción que se hacen virales, y los usuarios de TikTok se van uniendo a colgar este tipo de contenido en sus cuentas.



Este tipo de videos vienen catalogados con un hashtag (#) para que los usuarios los compartan y así ganar más visibilidad y clasificarlos como un challenge.



Estos challenges o retos en TikTok son los que han conseguido, entre otras cosas, viralizar la red social y la gran difusión de algunos de sus contenidos a través de internet.



Los challenges han sido tan famosos y han conseguido una difusión tan grande que la propia plataforma de TikTok ha añadido la opción de que las marcas o empresas puedan publicitarse con este tipo de contenidos. Es decir, TikTok ofrece a las empresas crear un challenge concreto junto a un hashtag y la misma red social se encarga de promocionarlo en la pestaña de tendencias para que los usuarios lo vean y se animen a participar. De esta forma la empresa gana viralidad y alcance con contenido divertido para los usuarios.



Otra cosa tan rara como divertidad de los retos de TikTok es que pueden hacerse con canciones que muchos habían olvidado hace tiempo, o que a la gente de aquella época en que estaban de moda les parecen actualmente cursis. Uno de esos ejemplos es el megahit de finales de los 70 Rasputin, de la banda disco Boney M, que hace unos meses fue el baile más viral de TikTok. Lo bailaban en las pequeñas habitaciones de una casa en Argentina o en las extensas calles de la Quinta Avenida de Nueva York, o también en las playas de Barcelona. En grupos grandes o solo una persona. La simple idea era bailarlo y disfrutar y de esta manera también homenajear a los Boney M.



Pero esa misma algarabía viral sucede con los temas musicales nuevos, fue lo que sucedió con la colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el grupo Black Eyed Peas a finales año pasado, cuando la coreografía del tema Girl like me fue replicada por fans de todo el mundo.



Los retos virales cambian cada semana, cada día hay uno nuevo que puede ser el nuevo reto viral del año. Cualquiera puede iniciar uno de estos retos, pero mientras más seguidores tenga quien inicia el reto, más posibilidades tiene de que su baile sea replicado por más personas.



El fenómento en Bolivia



Obviamente que en Bolivia el fenómeno de los videos virales de baile de TikTok no podía quedarse relegado. Son miles de personas que todos los días suben videos esperando ser la nueva sensación, o simplemente para compartir el entusiasmo de bailar.



La bailarina y coreógrafa cruceña Lorena Flores es una de ellas. Tiene 32.000 seguidores en su cuenta de TikTok y actualmente trabaja en el elenco de baile del programa Bigote de la Red Uno. “TikTok la descargué y me conecté cuando tenía mucho tiempo libre y me gustó mucho, porque hay muchos ‘trends’ (tendencias) que se ponen de moda y como bailarina uno siempre quiere estar haciendo y aprendiendo nuevos pasos” y nuevas técnicas de danza. Por eso a la gente le gusta tanto esto y los videos se van haciendo virales”, comentó Flores.



Flores tiene cientos de videos de baile en su cuenta, algunos de ellos superaron los 100 mil ‘me gusta’. Y aunque ahora por el trabajo no puede subir videos con tanta frecuencia, está al tanto de lo que está de moda. “Es muy lindo que tu arte llegue a las personas y lo reconozcan”, agregó Flores, que tiene 24 años, y continuó: “También es bueno que vean el talento que hay en Santa Cruz y a nivel nacional, porque hay chicos bolivianos que hacen videos y que no son tan conocidos en el país pero sí los conocen en otras partes. TikTok es una plataforma enorme para hacerse conocer”.



Flores empezó a practicar danza a sus 15 años, le gustaban los ritmos folclóricos en esos inicios, ahora lo que disfruta mucho son las coreografías comerciales, aunque también puede bailar cosas más complejas. “No hay un estilo que prefiera”, puntualizó Flores. “Ahora me gusta más lo que está de moda porque es lo que más viral se hace”, finalizó.



El revuelo por el baile en TikTok es tan grande en Santa Cruz que la academia de danza Danzarte desde la próxima semana abrirá un curso exclusivamente para enseñar cómo ser un experto en aprender coreografías, replicar bailes y subir videos a TikTok. Incluso brindará sus espacios para que los alumnos puedan hacer esta operación. El profesor de baile Yacu Serrano dijo que la academia ha acondicionado una sala especialmente, con iluminación y efectos, para que sus alumnos puedan producir buenos videos. “Lo que queremos es llegar a subir 50 videos de bailes diarios de TikTok en la cuenta de este proyecto”, mencionó Serrano.



“La danza comercial de TikTok tiene su ciencia y eso es lo que nosotros vamos a enseñar. Le daremos el espacio a nuestros alumnos para que hagan su video de TikTok acá en Danzarte, y si no saben cómo hacerlo también les daremos un curso especial para que sepan manejar esta aplicación”, aseguró Serrano, quien además dijo que Danzarte hizo una inversión económica muy fuerte para cambiar su imagen con cara a este nuevo curso.



Según Serrano, son 25 los alumnos que ya se inscribieron para iniciar desde mañana lunes el curso de baile y TikTok, y además hay unos 900 interesados que preguntaron por el curso en las redes sociales de la academia, así que están viendo la posibilidad de dar clases de manera virtual para los que no consigan cupo.



Las estrellas de la red



En Bolivia son muchas las estrellas del baile de TikTok, una de ellas es Gabriela Zegarra, conductora de la Red Uno, que ha participado de varios challenges que suman miles de reproducciones. Su esposo, el también conductor Carlos Marquina, es otro de los que causa viralidad con sus bailes en TikTok.



Otros nombres importantes de la viralidad musical son Rissy Vidal y Adriana Artieda, modelos y bailarinas jóvenes y talentosas que siempre están con retos nuevos. En fin, son muchos los famosos de los pasos de baile en esta red. Si lo que te gusta es mover los pies como sea, esta plataforma es para vos. Solo necesitás las ganas y la alegría para aprender.



