¿Sabías que en un ataque de migraña una persona puede estar tan discapacitada como alguien que tiene esquizofrenia?

Todos los años el 12 de septiembre se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña. El objetivo de instaurar un día para esta afección no es otro que el de concienciar a la población en general de esta patología incapacitante que afecta a miles de personas en el mundo y de la que contradictoriamente se habla poco y tiene una alta prevalencia.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se cataloga a la migraña entre una de las 20 enfermedades más incapacitantes en todo el mundo.

La migraña es una enfermedad que se caracteriza por ataques recurrentes de dolor de cabeza, así como por otros síntomas que pueden ser tan impactantes como el dolor en sí. A menudo hay sensibilidad a la luz, al ruido, los olores u otras cosas en el medio ambiente. Hay náuseas e incluso vómitos asociados con los ataques. El dolor puede empeorar al moverse o al realizar actividades cotidianas.

“Lo que empeora las cosas para las personas con migraña es que muchas veces, no pueden predecir cuándo van a tener uno de estos ataques incapacitantes que pueden tener un 50% de posibilidades de dejarlos completamente inconscientes durante el día. Deben estar en la cama, en una habitación oscura y tranquila. Nadie puede molestarlos. Apenas pueden cuidar de sí mismos. Durante un ataque de migraña, una persona puede estar tan discapacitada como alguien que tiene esquizofrenia aguda o incluso cuadriplejía debido a la naturaleza debilitante de los síntomas”, explicó la doctora Stephanie Nahas, directora del programa de becas de medicina del dolor de cabeza y profesora asociada en el Departamento de Neurología de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia, Pensilvania (EEUU)

La imprevisibilidad con lo que aparecen los ataques de migraña agregan otro problema más y que es la ansiedad que provoca en las personas que constantemente la sufre. “Muchas personas con migraña, especialmente cuando sus ataques son incapacitantes o bastante frecuentes, siempre están al límite.

Ellos tienen miedo de que el próximo ataque surja en cuando, por ejemplo tienen que ir a una fiesta de cumpleaños, graduación, boda o algún otro evento muy importante. Interfiere con su trayectoria profesional, ya sea que estén tratando de obtener un ascenso en el trabajo o tener éxito en la escuela”, comentó Nahas en un encuentro virtual de especialistas de este tema organizado por la American Journal of Managed Care en enero de este año.

Afecta más a las mujeres

La migraña afecta a niños y adolescentes, así como a adultos. Llega a su punto máximo entre los 20 y los 30 años. Afecta a las mujeres de manera proporcionalmente mayor que a los hombres. Es tres veces más común en mujeres.

Según la OMS, en base a datos de especialistas, puede ser de intensidad moderada a severa, con dolor de un solo lado de la cabeza y/o pulsátil, empeora con la actividad física ordinaria y puede durar desde algunas horas hasta dos a tres días.

¿Qué causa la migraña?

Las causas que provocan este tipo de dolor de cabeza ha sido investigado por décadas generando polémicas y diversas teorías que han determinado la forma en que se ha tratado la afección.

“Se creía que los síntomas neurológicos ocurrían porque los vasos sanguíneos se contraían y limitaban el flujo sanguíneo al cerebro. Entonces el dolor posterior sería debido a la distensión y dilatación de esos vasos sanguíneos. Eso creímos durante 2 siglos”, comentó David Dodick, profesor del Departamento de Neurología de la Clínica Mayo en Phoenix, Arizona, en el mismo encuentro de especialistas de la AJMC.

El especialista agregó: “Ahora, nos damos cuenta de que la migraña se genera en el cerebro. Comienza en el cerebro y se debe a la activación anormal o disfunción de múltiples redes en él. Ahora entendemos que el nervio trigémino es el principal nervio sensorial, o el principal nervio del dolor. Suministra y se incrusta en todo lo que hay dentro de la cabeza que es sensible al dolor. Eso incluye los vasos sanguíneos y la cubierta o cápsula que cubre el cerebro. Los mensajes de dolor se envían a lo largo de ese sistema al cerebro, y pueden registrarse como dolor de migraña cuando ese cerebro es permisivo y vulnerable a un ataque”, comentó Dodick.















Avances

Sin embargo, los avances en el estudio de esta afección han sido considerables, señaló Dodick.

“Ahora conocemos la biología molecular y la farmacología de los receptores de muchos de los neurotransmisores y neuropéptidos dentro de ese sistema trigémino. Hemos podido diseñar, desarrollar y obtener la aprobación de todos estos nuevos medicamentos que se dirigen a una proteína, o al receptor de esa proteína. Hasta la base molecular, entendemos muy bien la migraña. Es por eso que hemos visto este surgimiento, o explosión si se quiere, de nuevas terapias en los últimos 3 años. Hay una serie de otras terapias en desarrollo que se dirigen a diferentes proteínas y neurotransmisores. Nuestro conocimiento de la biología molecular, las proteínas y los neurotransmisores involucrados nos ha permitido desarrollar terapias altamente específicas que se enfocan en el problema real”, indicó.

Si bien el apoyo en ciertos medicamentos sigue siendo importante, los especialistas enfocan la mayor parte de sus esfuerzos en las terapias preventivas. Es decir, todas aquellas que ayuden a evitar las crisis de migraña de forma aguda.

“Afortunadamente, además de los medicamentos, que a muchas personas no les gusta tomar, tenemos otras opciones”, sugirió Nahas y aconsejó que los médicos que abordan esta problemática tomen en cuenta que “tenemos que inculcar a los pacientes que la migraña es parte de ellos. Si bien la migraña puede estar controlando sus vidas ahora, el objetivo es que puedan controlar la migraña y recuperar el control de sus vidas. Cuando lo enmarcamos de esa manera, muchos pacientes están más dispuestos e invierten más tiempo en probar medicamentos. Son más pacientes y entienden que el número 1, no siempre funcionan, y el número 2, generalmente se toman un tiempo para trabajar. Pueden ser semanas, si no meses.

Hay mucho ensayo y error, y todas estas expectativas deben establecerse. Se deben delinear objetivos razonables que un paciente pueda lograr de manera escalonada. No vamos a librarte de la migraña en las próximas semanas. Va a ser un proceso. Estás entrenando para un maratón aquí. No solo estás corriendo a toda velocidad por la cuadra.

No es como si los niños corrieran por el vecindario tratando de ganar la carrera a pie. Este es un largo camino y requiere mucha preparación, planificación, trabajo duro y dedicación”, concluyó la especialista, con una mirada optimista hacia el futuro del tratamiento de la migraña.

