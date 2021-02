Turismo de vacunas: los multimillonarios eligen Florida o Dubái para vacunarse contra el covid

Escucha esta nota aquí

Por : Visao / EL DEBER





El caso comenzó a adquirir una dimensión pública algún tiempo antes de que la primera vacuna Covid-19 hiciera su debut en los Estados Unidos. Fue entonces cuando una agencia de viajes india, llamada Gem Tours & Travel, anunció que estaba registrando clientes para un nuevo y emocionante paquete: un viaje de cuatro días a Nueva York desde Mumbai, India, con una vacuna incluida, por unos 1600 euros.



“Turismo de vacunas”, lo llamó Nimesh Sha, el especialista en desarrollo comercial de la compañía, citado por NBC News, incluso después de que el mensaje de la compañía había circulado a través de WhatsApp se volviera viral, atrayendo a indios VIP para un viaje a Estados Unidos, desde el momento en que la vacuna de Pfizer / BioNTec, la primera en ser aprobada, ya estaba disponible. “Sea de los primeros en vacunarse contra el coronavirus. En cuanto se apruebe, estamos listos para comprarlo para clientes muy especiales ”, decía el mensaje, según Business Today.

A The Print, un periódico digital de la India, Nimesh Sha, director de la agencia de viajes india, le garantizó que “solo aceptaban el registro de personas con una visa estadounidense válida por 10 años”. Pero lo cierto es que, más o menos al mismo tiempo, también parte de su competencia -como Zenith Holidays, en la ciudad de Calcuta, al otro lado del país- registraba clientes para paquetes de vacunación. Proanab Sarkar, presidente de la Asociación de Operadores Turísticos de la India, ha hecho pública su indignación porque las empresas están vendiendo ese tipo de paquetes.

Pero lo cierto es que esa agencia aún tiene, en su sitio web, una pestaña denominada “turismo de vacunas”, en la que los clientes pueden completar un formulario de registro, hacer clic en enviar y, en pocos minutos, recibir un correo electrónico en su buzón para prometer más información pronto. “Gracias por mostrar interés en nuestras vacaciones”, se lee en el correo electrónico.

No hay datos seguros sobre cuántos se han registrado en el formulario de Zenith Holidays, pero está claro que alguien con dinero, que no tiene acceso inmediato a la vacuna Covid-19, puede simplemente volar a otro país y vacunarse. En este caso, para Estados Unidos, especialmente a Florida, donde están aumentando los informes de canadienses y brasileños ricos que desembarcan en el estado para vacunarse sin filas de espera.

Según Forbes, Knightsbridge Circle, uno de los clubes británicos más exclusivos, fue también uno de los primeros en ofrecer un paquete de viaje a Dubai e India a cambio de unos 50.000 euros. Y el fundador del club ni siquiera ocultó su satisfacción por ser “el primer servicio del mundo en ofrecer la vacuna de forma privada”.

El único requisito es ser mayor de 65 años. Además, el viaje incluye una estadía de un mes en el emirato, tiempo suficiente para tomar dos dosis de la vacuna Pfizer. Y el coste de la vacuna ya está incluido en los aproximadamente 28 mil euros que pagan anualmente los socios del club.

Ahora bien, si Oriente no tiene reacciones de indignación pública conocidas, ya en Florida, y dada la dimensión inesperada de la situación, las autoridades locales terminaron emitiendo una advertencia exigiendo que,para recibir la vacuna, la persona debe vivir en ese estado estadounidense. Aunque eso no ha impedido, hasta ahora, que un bien tan escaso se entregue a quienes lograron pagar más por él.

Que lo diga la reconocida abogada argentina Ana Rosenfeld, quien oficialmente fue a visitar a su familia a Miami el mes pasado, pero luego terminó viajando más de 400 kilómetros hasta Tampa para aprovechar lo que parecía ser su primera oportunidad. “Siempre quise ponerme la vacuna”; declaró al sitio Teleshow. “Si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo en mi país, lo habría hecho. Así…”.

Sin embargo, también ha quedado claro que muchos estadounidenses adinerados que no viven en Florida han sido vacunados en ese estado. Richard Parsons, ex presidente y director ejecutivo de Time Warner, incluso describió, en vivo por televisión, cómo voló de Nueva York a Florida para vacunarse. “No sé cómo lo hacen, pero sé que fui a Internet, hice una cita y me vacuné”, dijo Parsons, de 72 años, en CNBC.

Si ni Rosenfeld ni Parsons tuvieron que pedir favores, ahora la vida puede haberse complicado un poco después de que Jared Moskowits, director de manejo de emergencias de Florida, destacara públicamente que “el turismo de vacunas no está permitido”, luego de enterarse de que los vuelos desde Canadá a la región se habían multiplicado.

“Es abominable”, consideró. Pero mientras tanto, casi 40.000 personas, cuya dirección figuraba como “fuera del estado”, habían sido vacunadas, según datos oficiales.

Pero incluso las condenas públicas del caso no frenaron a los más ansiosos por la vacuna, y ahora existe una sospecha creciente de que el Sistema de Salud MorseLife, un costoso centro de jubilación en West Palm Beach, administró vacunas destinadas a residentes de edad avanzada y médicos a los miembros del Palm Beach Country Club, un club local frecuentado por multimillonarios, cuya cuota de membresía cuesta cerca de 85.000 euros, muchos por sugerencia de los promotores inmobiliarios de Nueva York Bill y David Mack.

De hecho, el primer fin de semana de enero, hubo tráfico de pequeños jets en el Aeropuerto Internacional de Miami, de personas que llegaron a la ciudad por invitación de los hermanos Mack. Según la BBC, los dos compraron un lote de vacunas para ofrecer a sus mejores amigos y clientes.

La gran dificultad, asumen las autoridades de Florida, es que muchos de los que tienen hogares en la región terminan sin vivir allí gran parte del año. “Ahora mismo es un recurso escaso y la demanda supera a la oferta”, dijo Marissa Levine, profesora de salud pública en la universidad local, defendiendo la necesidad de imponer un marco ético y vacunar solo a los residentes del estado. “Sin este tipo de marco, las personas con poder y dinero harán cualquier cosa para romper las normas”, señaló Levine.

Pero Therese Gagnon, que vive en Canadá y es propietaria de una casa de vacaciones en Florida, indicó que nadie le preguntó si era residente de tiempo completo cuando se presentó en un centro de vacunación en las cercanías de Fort Lauderdale. “Solo me preguntaron cuántos años tenía”, contó Gagnon.