Always Ready se pronunció sobre el escándalo, robo y agresión a sus futbolistas

La derrota de Always Ready ante Independiente desató un escándalo. Tras caer en Villa Ingenio por 0-1 y quedar eliminados del Torneo Apertura, los jugadores acusaron haber sufrido robo de pertenencias y agresiones dentro del vestuario. Tras dos días de silencio dirigencial, un plantel que protestó por la falta de seguridad, y un jugador (Diego Medina) que pidió romper el contrato, el club sacó un comunicado al respecto.

Tras el escándalo, la alcaldía de El Alto se lavó las manos. "Desmentimos que delincuentes robaron a jugadores. La seguridad está garantizada en el estadio de Villa Ingenio. Este es un tema interno del club Always Ready", dijo el director de deportes de la Alcaldía de El Alto, Elvin Linares.

Antes, Adalid Terrazas se mostró muy molesto por haber sufrido el robo, y Diego Daniel Medina dijo que dejaría el club. "Pasaron cosas, se entraron al vestuario, nos robaron cosas, hubo agresiones (...) Ni se lo esperan quién me agredió. Yo no doy más en Always Ready. Lo que se hizo es vandalismo, nos deshicieron el camerino y nos roban las cosas", dijo el también lateral de la selección boliviana.