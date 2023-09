Amaño de partidos | “(Los árbitros) somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, asegura Alejandro Mancilla

A pocos días del debut de la Verde en las Eliminatorias Sudamericanas , los focos en Bolivia no están centrados en el encuentro ante Brasil. Y es que desde hace una semana, las denuncias por amaños de partidos y corrupción en el fútbol boliviano han ido escalando. La noche de este lunes se filtró un supuesto audio, en donde -según varios portales informativos- se trataría del presidente de Vaca Díez, Marcos Rodríguez y el árbitro Gaad Flores. Durante la conversación se puede apreciar que el directivo induce al colegiado a que sea parte de un amaño mediante apuestas en el partido Nacional Potosí- Vaca Díez. “En el partido tiene que haber cinco goles, indistintamente de quien sea. Es importante que hayan tres en el primer tiempo”, indica Rodríguez.

“Ya ‘doc’. ¿Con Nacional usted ya habló?” , es la respuesta del juez. “Ya hablé, no hay problema. Podés cobrar un penal y todo eso . De nuestro lado no va a haber lío, ya hablé con Alejandro también (Mancilla), tranquilo vos”, añadió el mandamás del conjunto pandino. Ante esta última declaración, Alejandro Mancilla, presidente de la a Comisión Arbitral del futbol boliviano, se pronunció y negó haber sido parte del supuesto ‘arreglo’.

"No tengo nada que ver, han utilizado mi nombre en una conversación y estamos dispuestos a este proceso de investigación", dijo el colegiado beniano.



"Claro que si, somos inocentes (árbitros) hasta que se demuestre lo contrario. Nunca me he metido en apuestas y nunca lo voy a hacer", concluyó Mancilla.



Este martes se llevará a cabo en Santa Cruz el Consejo Superior de la División Profesional, en donde se verá qué acciones tomar sobre los casos de apuestas y amaños.