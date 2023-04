Andrés Costa a Marcelo Claure: "A diferencia tuya, yo no tengo cola de paja"

Este pedido lo había hecho el mismo Brizuela, señalando que probablemente Palmaflor sería castigado si ellos no llegasen a algún partido. En contradicción -al DT del cochabambino y al presidente de Bolívar, la directiva de Palmaflor llegó a un acuerdo y 'socapó' la ausencia de Always Reayd.

Tras ver el tuit de Claure, Andrés Costa respondió en Instagram. "Marcelo Claure, informate bien, lee reglamentos ¿No sabes qué es fuerza mayor? o ¿La envidia te carcome el cerebro? A diferencia tuya, yo no tengo cola de paja. No me hagas hablar más", replicó el mandamás de Always Ready.